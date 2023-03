Nie żyje aktor Robert Blake. Był oskarżony o zabicie żony

Jak przekazała mediom, w tym telewizji CBS jego siostrzenica Noreen Austin, Robert Blake zmarł w otoczeniu rodziny z powodu choroby serca.

Robert Blake: Trudne dzieciństwo

Robert Blake urodził się 18 września 1933 roku w małym miasteczku o nazwie Nutley w stanie New Jersey. Zanim przyjął imię i nazwisko, pod którymi znany jest obecnie, nazywał się Michael James Gubitosi. Był trzecim dzieckiem włoskiego emigranta, Giacoma Gubitosiego i jego żony, Amerykanki, Elizabeth Cafone.

Rodzice Blake'a byli ulicznymi artystami i gdy tylko ich dzieci osiągnęły odpowiedni wiek, Giacomo wraz z żoną podjęli decyzję o wykorzystaniu ich w swojej pracy. Wskutek decyzji podjętych przez rodziców Robert Blake rozpoczął występy w zespole "The Three Little Hillbillies.

Pomimo całkiem sporych sukcesów zawodowych, które Robert Blake odnosił jako młody człowiek, jego dzieciństwo było wyjątkowo trudne. Ojciec Blake’a był alkoholikiem i często znęcał się nad swoim potomstwem. Aktor jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez swoich rodziców. W ramach nagany często był zamykany w schowku na szczotki i zmuszany do jedzenia posiłków z podłogi.

Robert Blake miał problemy nie tylko w domu. Nie potrafił odnaleźć się w środowisku szkolnym, co doprowadziło do serii bójek, które poskutkowały jego wydaleniem.

Ojciec Roberta Blake'a popełnił samobójstwo w 1956 roku.

Początki kariery młodego Blake'a

Rosnąca popularność, którą cieszyły się młode gwiazdy, pozwoliła rodzinie Blake'a na przeprowadzkę do Los Angeles w Kalifornii. Tam też Robert Blake po raz pierwszy pojawił się na planie zdjęciowym. Młody aktor zaczął współpracować z wytwórnią Metro-Goldwyn-Mayer, początkowo pojawiając się w produkcjach w roli statysty.

Zdjęcie "The Little Rascals" / Getty Images / Staff / Getty Images

Robert rozpoczął przygodę z aktorstwem w 1939 roku od niewielkiej roli w filmie komediowym o tytule "Bridal Suite". W wieku sześciu lat Blake wystąpił także w "Gangu urwisów", "Dad for a Day" i w krótkometrażowej komedii "Alfalfa’s Double".

W 1942 roku aktor zaczął występować jako Bobby Blake.

Młody Bobby pojawił się między innymi w serialu "Little Beaver", a także dostał rolę w melodramacie "Humoresque". Na początku lat 50. zaczął grać w poważnych produkcjach, rezygnując z ról komediowych.

Do jego najbardziej znanych występów filmowych z tego okresu zaliczyć należy role w westernie "Apache War Smoke", w dramacie wojennym pod tytułem "Screaming Eagles" oraz w dramacie "Three Violent People".

Dalsza kariera Roberta Blake'a

Uznanie przyniosła mu rola zabójcy Perry'ego Smitha w filmie "Z zimną krwią" nakręconego według książki jednego z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich Trumana Capote'a. Pisarz opisał w niej prawdziwe morderstwo całej rodziny, jakiej dopuścił się gang młodocianych przestępców.

Zdjęcie /NBC / Contributor /Getty Images



W 1975 roku Robert Blake zagrał rolę, która przyniosła mu największą sławę. Wystąpił jako Anthony Vincenzo w serialu detektywistycznym "Baretta", emitowanym przez amerykańską stację telewizyjną ABC. Za tę rolę Blake został nagrodzony prestiżową nagrodą Emmy.

Nominację do tejże nagrody Blake dostał również w 1993 roku, kiedy to premierę miał film kryminalny pod tytułem "Dzień sądu". Z latach 90. XX wieku wystąpił jeszcze w dwóch kultowych dziś produkcjach: "Pociągu z forsą" (1995) Josepha Rubena i "Zagubionej autostradzie" (1997) Davida Lyncha.



Robert Blake: Życie prywatne

W 1961 roku Robert Blake po raz pierwszy zawarł związek małżeński. Jego żoną została aktorka Sondra Kerr, z którą miał dwoje dzieci - syna, Noah, oraz córkę, Delinę. Pierwsze małżeństwo Roberta przetrwało dwadzieścia dwa lata.

Trzecie dziecko Roberta Blake’a było owocem kolejnego związku małżeńskiego, który znany aktor zawarł z Bonnie Lee Bakley w 1999 roku. Druga żona Roberta nie cieszyła się dobrą reputacją. Zanim poślubiła Blake’a wyszła za mąż dziewięć razy i była posądzana o uwodzenie i wykorzystywanie finansowe starszych od niej partnerów.



Do poślubienia Bonnie skłonił Roberta fakt, że jego partnerka zaszła w ciążę. Choć Bonnie Lee Bakley otwarcie przyznała, że w czasie, gdy była związana z Robertem Blakiem, spotykała się także z synem Marlona Brando, ojcem dziecka, które nosiła, okazał się Robert. Nie ma wątpliwości, że taki początek związku małżeńskiego nie zwiastował niczego dobrego.

Ich małżeństwo trwało rok. Zostało zakończone przez brutalne morderstwo, którego ofiarą padła Bonnie.

Morderstwo Bonnie Lee Bakley. Robert Blake został głównym podejrzanym

W maju 2001 nazwisko aktora pojawiło się na pierwszych stronach najbardziej popularnych gazet, zaraz po tym, jak policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa jego drugiej żony.

Ustalono, że Bonnie czekała na męża w aucie przed restauracją, w której para kilka minut wcześniej jadła kolację. Wtedy nieznany sprawca oddał w jej kierunku strzał z pistoletu. Bonnie zmarła na miejscu.

Od chwili śmierci jego żony, Robert Blake pozostał na wolności przez niecały rok. Po tym czasie został aresztowany. Zatrzymano również ochroniarza aktora, którego oskarżono o spiskowanie w związku z morderstwem. Główne zarzuty, które pozwoliły policjantom na uzyskanie nakazu aresztowania, pochodziły od kaskadera, z którym Blake współpracował. Podczas przesłuchania stwierdził on, że Robert Blake próbował zlecić mu morderstwo Bonnie. Jego zeznania miał wówczas potwierdzić inny kaskader, który także pracował u boku aktora.

W kwietniu 2002 roku oskarżony o morderstwo Robert Blake stanął przed sądem. Na liście oskarżeń wobec niego pojawiły się też namowa do popełnienia przestępstwa oraz spiskowanie. Blake zaprzeczył doniesieniom o jego udziale w jakimkolwiek przestępstwie.

Zdjęcie / Steve Grayson / Staff / Getty Images

Rok później, po spędzeniu jedenastu miesięcy w areszcie, Blake został przeniesiony do aresztu domowego. Sąd ustalił również kaucję w wysokości półtora miliona dolarów.

W 2004 roku odbyła się pierwsza rozprawa sądowa. Zaczęto spekulować o możliwych motywach, którymi miał kierować się Blake, planując morderstwo. Prokuratura wysnuła wniosek mówiący, że aktor posunął się do oddania strzału w kierunku swojej małżonki, by zakończyć ich nieszczęśliwy związek. Przypuszczano, że morderstwo było dla Blake'a samolubnym sposobem na odzyskanie niezależności.

Głównym dowodem, który miał świadczyć o niewinności aktora, był brak prochu na jego dłoniach po tym, jak jego żona została zastrzelona.

W końcu Robertowi udało się udowodnić swoją niewinność. W 2005 roku Robert Blake został oczyszczony z zarzutów.

Zdjęcie Robert Blake został uniewinniony / Pool / Pool / Getty Images

Robert Blake pozwany

Robert Blake nie miał dużo czasu, by cieszyć się wygraną w sądzie. Po jego uniewinnieniu dzieci Bonnie Lee Bakley wniosły przeciw niemu cywilny akt oskarżenia, twierdząc, że Robert odpowiadał za śmierć ich matki.

Sąd nakazał aktorowi wypłacenie 30 milionów dolarów zadośćuczynienia na rzecz potomków Bakley. W związku z tym Robert Blake ogłosił bankructwo. Suma, którą aktor miał zapłacić dzieciom zmarłej żony, została wkrótce obniżona do 15 milionów.

Zdjęcie / Lee Celano / Contributor / Getty Images

Od tego czasu w życiu Blake'a pojawiły się również inne problemy. Liczne rozprawy sądowe sprawiły, że aktor zadłużył się na 3 miliony dolarów. Dodatkowo ciąży na nim spory dług podatkowy.

W 2016 roku w sieci pojawiły się plotki mówiące, że znany aktor znalazł kolejną wybrankę. Rok później 83-letni Robert Blake ożenił się z Pamelą Hudak, która aktywnie pomagała mu podczas jego zmagań sądowych. Ich małżeństwo trwało do 2018 roku.