Nie żyje aktor Michał Szewczyk. Miał 86 lat

Nie żyje Michał Szewczyk, aktor znany z ról w ponad 100 filmach i serialach telewizyjnych. Miał 86 lat.

Michał Szewczyk (29 lipca 1934 - 8 lutego 2021) /Piotr Kamionka/ REPORTER /East News

Michał Szewczyk był jednym z najważniejszych i najpopularniejszych aktorów Teatru Powszechnego w Łodzi, na deskach którego występował nieprzerwanie od roku 1958 do śmierci.



Reklama

Informacja o śmierci aktora pojawiła się na Facebooku, na profilu Teatru Powszechnego w Łodzi.



"To bardzo trudny dzień. Odszedł Michał Szewczyk - legenda polskiego kina i teatru, wybitny aktor Teatru Powszechnego w Łodzi. Michał zawsze podkreślał, że nade wszystko kocha Łódź. Jako "chłopak z Bałut" (jak sam o sobie mówił) odrzucał wszystkie propozycje przeprowadzki do stolicy. To tutaj założył rodzinę, przez ponad 60 lat grał w Teatrze Powszechnym w Łodzi, tutaj współtworzył legendę Łodzi filmowej (zagrał w około 100 filmach). Łodzianie kochali Michała za jego role w Teatrze, w Polsce był znany ze swoich ról filmowych" - brzmi wpis.

"W sobotę odszedł Krzysztof Kowalewski, dzisiaj Michał Szewczyk. Kończy się pewna epoka w Teatrze - epoka hierarchii w wielopokoleniowym Zespole, epoka rzemiosła i warsztatu teatralnego. Michał był niezwykłym profesjonalistą, uprawiał etos aktora teatralnego. Do każdej roli podchodził z równą pasją, był wierny posłannictwu i misji zawodu aktora" - wzruszające słowa podpisała Ewa Pilawska z Zespołem Teatru Powszechnego w Łodzi.

"Nie tak dawno rozmawialiśmy z Michałem. Często dzwonił do mnie, również bez specjalnych okazji. Zawsze był bardzo życzliwy, wspierał mnie - a nie musiał tego robić, bo był na półce Mistrzów. Był mentorem. Kochał życie, kochał ludzi i teatr. Kilka miesięcy temu w roku jubileuszu 75-lecia Teatru Powszechnego odsłanialiśmy gwiazdę Michała Szewczyka w Łódzkiej Alei Gwiazd, niewiele później Michał został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis" - dodała dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska.

Michał Szewczyk najbardziej znany był z ról w takich filmach, jak "Prawo i pięść", "Król Maciuś I", "Eroica", "Zamach", "Kalosze szczęścia".