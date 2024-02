Nie żyje aktor Marcin Barański. Miał 53 lata. Był znany z "Podróży Pana Kleksa"

Marcin Barański był dziecięcym aktorem, który zadebiutował na wielkim ekranie w 1985 roku rolą Pietrka w drugiej części "Akademii Pana Kleksa". W dorosłym życiu nie zajmował się aktorstwem, a informatyką. Rozwijał też swoje zainteresowanie szermierką.

Marcin Barański: Smutne wieści przekazał klub

Przykrą informację o śmierci przekazał klub szermierski Akademia Broni z Warszawy, do którego należał Barański. We wpisie dołączonym do pożegnalnego filmu były dołączone łamiące serce słowa.

"Byłeś Cudownym Człowiekiem, zawsze uśmiechniętym i emanującym dobrą Energią. Wspaniale było Cię gościć w naszym życiu. Dziękujemy za nasze wspólne chwile, nie tylko na planszy szermierczej. Byłeś wspaniałym przyjacielem i wyjątkowym przewodnikiem duchowym. Smutno rozstawać się tak szybko, ale cóż... widocznie taki był plan. Tak pewnie byś powiedział “

Marcin Barański: Życie poza aktorstwem

Barański interesował się nie tylko szermierką. Ważnym elementem życia była dla niego wiara. Był wiceprzewodniczącym Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Jak sam mówił, buddyzm pomagał mu spojrzeć na świat szerzej, rozwijać mądrość i współczucie.