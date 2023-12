Nie żyje aktor kultowych produkcji. Był w konflikcie z Robertem De Niro?

Romanus odszedł 23 grudnia 2023 roku. Informację o jego śmierci podał portal "The Hollywood Reporter", powołując się na słowa syna aktora.

Przyszedł na świat 8 lutego 1943 roku w Barre w stanie Vermont. Ukończył studia z filozofii w 1964 roku, po czym rozpoczął naukę w prestiżowym Actors Studio Lee Strasberga w Nowym Jorku.

Wideo youtube

Richard Romanus: Konflikt z Robertem De Niro na planie "Ulic nędzy"

Debiutował w 1968 roku w horrorze "The Ghastly Ones" Andy'ego Milligana. Rozpoznawalność przyniosła mu rola w "Ulicach nędzy" Martina Scorsese z 1972 roku. Wcielił się w lichwiarza Michaela, który pożycza pieniądze bohaterowi granemu przez Roberta De Niro i jest bardzo niezadowolony, gdy dowiaduje się, że ten nie zamierza ich oddać.

Reklama

"Coś się zadziało między Bobym i Richardem, ponieważ złość między nimi była w tej scenie prawdziwa, a ja tym grałem" - przyznał Scorsese. "Działali sobie na nerwy do tego stopnia, że chyba naprawdę chcieli się pozabijać. Kręciłem dubla za dublem Bobby'ego krzyczącego obelgi, a ekipa filmowa była tym coraz bardziej rozgoryczona".

Z kolei Romanus twierdził, że De Niro naprawdę był zły, gdy podczas sceny, w której bohater legendarnego aktora mu ubliża, zaczął się śmiać. "Robiąc to, ratowałem swoją twarz" - tłumaczył. "[De Niro] uważał, że powinienem się wściekać, ale nie miał kontroli nad moimi reakcjami. Czasem odpowiedź od swojego partnera na scenie nie jest taka, jakiej oczekujesz. Wtedy musisz z tym jakoś płynąć. W tej scenie śmiałem się naturalnie. Uważałem, że Bobby jest zabawny, gdy to robił. I wyglądał śmiesznie".

Richard Romanus: Dalsza kariera

Romanus wystąpił także w wielu serialach telewizyjnych, między innymi "Mission: Impossible", "Kojaku", "Aniołkach Charliego", "MacGyverze", "Drużynie A" i "Przystanku Alaska". Pojawił się także w przełomowej "Rodzinie Soprano". Wcielił się w byłego męża doktor Jennifer Melfi, granej przez Lorraine Bracco psycholożki, która prowadzi terapię Tony'ego Soprano, szefa mafii z New Jersey.

Drugą żoną Romanusa była Anthea Sylbert, kostiumolożka nominowana do Oscara za swoją pracę przy "Chinatown" i "Julii". W 1999 napisali wspólnie scenariusz do telewizyjnego filmu świątecznego "If You Belive", za który otrzymali nagrodę Gildii Scenarzystów.

Aktor przeszedł na emeryturę w 2003 roku. Zamieszkał wtedy wraz z żoną w Grecji, gdzie skupił się na karierze pisarskiej. W 2011 roku ukazały się jego autobiografia "Act III" oraz powieść "Chrysalis".