W wieku 72 lat zmarł aktor Krzysztof Zakrzewski - poinformował Związek Artystów Scen Polskich.

"Z żalem i niedowierzaniem żegnamy Krzysztofa Zakrzewskiego - aktora, absolwenta Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki. Odszedł po długiej, heroicznej walce. Jeszcze niedawno wydawało się, że zwycięskiej" - taka informacja pojawiła się na Facebooku Związku Artystów Scen Polskich.



"Niemal przed chwilą Koleżanki i Koledzy wybrali go do Zarządu nowo powstałej Sekcji Dubbingu ZASP. Świetnie wyglądał, wydawało się, że wraca do nas z nową energią, by włączyć się w społeczne działania, a zawodowo wcielić się w kolejne postaci w filmie i dubbingu właśnie" - dodano.



"Był wyrazisty, świetnie śpiewał, miał charakterystyczny głos, więc nie dziwi, że w studiach nagraniowych spędził niezliczone godziny. Dzisiaj trudno pogodzić się z myślą, że już się nie zobaczymy" - pożegnano Zakrzewskiego.

Ekranowym debiutem Krzysztofa Zakrzewskiego był występ w serialu "Polskie drogi". Aktor pojawiał się w epizodycznych rolach w popularnych serialach: "Dom" (urzędnik w biurze), "07 zgłoś się" (mężczyzna na dancingu pytający o lekarza) czy "Ekstradycja".

Zakrzewskiego kojarzyć może także widownia serialu "Klan", gdzie aktora oglądaliśmy w trzech wcieleniach: przedstawiciela producenta papierosów i klienta agencji reklamowej (sezon 2001/2002), prokuratora przesłuchujący Pawła Lubicza (sezon 2002/2003) oraz sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie (sezony 2006/2007 i 2007/2008).



W ostatnich latach Zakrzewski mignął na kinowym ekranie w "Smoleńsku" (członek rodziny ofiary); oglądaliśmy go także w serialu "Bodo" ("cesarz Franciszek Józef") oraz "Na sygnale".

Największą popularność przyniosły mu jednak role dubbingowe. W "Harrym Potterze i więźniu Azkabanu" użyczał głosu Rubeusowi Hagridowi, wcielał się także w różne postaci w komputerowej grze "Wiedźmin". Słyszeliśmy go także w niezliczonych produkcjach dla najmłodszych, m.in. w "Teletubisiach".