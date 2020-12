Nie żyje aktor Jeremy Bulloch, znany z roli Boby Fetta w "Gwiezdnych wojnach"

Brytyjski aktor Jeremy Bulloch, znany z roli Boby Fetta w pierwszej trylogii "Gwiezdnych wojen", zmarł w czwartek, 17 grudnia, w Londynie. Miał 75 lat.

Jeremy Bulloch (1945–2020) /Roberto Ricciuti /Getty Images

Jak poinformowały brytyjskie media, aktor zmarł w wyniku komplikacji zdrowotnych związanych z chorobą Parkinsona, na którą cierpiał przez ostatnie lata życia.

Jeremy Bulloch, urodzony 16 lutego 1945 roku w Leicester w Anglii, zagrał w ponad 100 filmach i serialach, w tym w dwóch produkcjach o Jamesie Bondzie, "Tylko dla twoich oczu" (1981) i "Ośmiorniczka" (1983).

Jednak mimo zaledwie kilku minut na ekranie oraz czterech wypowiedzianych kwestii w "Imperium Kontratakuje" i "Powrót Jedi" to właśnie rola tajemniczego łowcy nagród Boby Fetta przyniosła mu największą światową sławę.

"Świetny aktor, wspaniały kompan, bardzo miły dla wszystkich, którzy mieli szczęście go spotkać lub z nim pracować. Będzie mi go bardzo brakowało i jestem wdzięczny, że go poznałem" - napisał na Twitterze Mark Hamill, odtwórca roli Luke'a Skywalkera w pierwszej trylogii "Gwiezdnych wojen".