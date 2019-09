Nie żyje aktor i reżyser Romuald Szejd

Aktor, reżyser, twórca Teatru Scena Prezentacje, który prowadził przez 37 lat jako dyrektor artystyczny, Romuald Szejd, zmarł we wtorek, 3 września, w Warszawie, poinformował Artur Szczęsny z Biennale Warszawa.

Romuald Szejd (07.04.1938 - 03.09.2019) /Donat Brykczyński / Reporter

Romuald Szejd, urodził się w Brześciu 7 kwietnia 1938 roku. W 1961 r. ukończył Wydział Aktorski PWSTiF w Łodzi, a dziewięć lat później Wydział Reżyserski PWST w Warszawie. Grał m.in. w "Śnie nocy letniej" Szekspira i spektaklach Teatru Telewizji. Pracował jako aktor w teatrach w Poznaniu i Wrocławiu. Był reżyserem spektakli Teatru Telewizji i Teatru Sensacji "Kobra". Przez 37 lat prowadził działający od 1979 r. w dawnej fabryce Norblina na warszawskiej Woli Teatr Scena Prezentacje. Wyreżyserował tam większość wystawianych spektakli.

"Byłem zafascynowany teatrem z Francji, który mieścił się w tzw. opuszczonych stajniach pod Paryżem. Samo miejsce, przedstawienia tam wystawiane zachwyciły mnie. Pomyślałem, że może dobrze by było, przy tych polskich uwarunkowaniach, nie pchać się do jakieś sali, tylko stworzyć miejsce w jakiejś ruinie czy ruderze. Coś co byłoby na tamte czasy absolutną nowością" - mówił Szejd w Polskim Radiu w 2012 r. "Pod względem artystycznym czuję satysfakcję" - dodał.

"Starałem się by Scena Prezentacje z jednej strony była nie tylko teatrem uznanych gwiazd, ale też zdolnych, obiecujących debiutantów" - powiedział Szejd w rozmowie z Janem Bończą-Szabłowskim w "Rzeczpospolitej".

W marcu tego roku Teatr Scena Prezentacje, zmienił nazwę na Biennale Warszawa.