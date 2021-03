Nie żyje aktor George Segal

W wieku 87 lat zmarł nominowany do Oscara popularny amerykański aktor filmowy i muzyk George Segal. O śmierci artysty poinformowała 23 marca jego żona Sonia.

George Segal (13.02.1934 - 23.03.2021) /Rick Rowell/ABC /Getty Images

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dziś rano odszedł George Segal z powodu komplikacji po operacji wszczepienia bajpasów" - głosi oświadczenie Soni Segal przekazane branżowym periodykom "Variety" i "Deadline Hollywood".



Jak przekazała, Segal zmarł w swoim domu w Santa Rosa, w Kalifornii.



Wyróżniający się osobistym urokiem i dowcipem Segal znany był zarówno z ról dramatycznych, jak i komediowych, a jego życiową pasją była gra na bandżo. W 1981 r. wystąpił nawet w nowojorskiej Carnegie Hall ze swoją grupą The Beverly Hills Unlisted Jazz Band.



Segal urodził się w Great Neck, w stanie Nowy Jork, rozpoczął karierę aktorską na scenie i w telewizji w Nowym Jorku w latach 60. ub. wieku. Stał się znany po głównej roli w serialu komediowym telewizji ABC "The Goldbergs".



Największym sukcesem filmowym Segala była rola w filmie z 1966 r. "Kto się boi Wirginii Wolf ?" (reż. Mike Nichols), który był ekranizacją głośnego dramatu Edwarda Albee'go.



Cała obsada filmu, w tym Elizabeth Taylor i Richard Burton, którzy grali główne role, oraz Segal i Sandy Denis za role drugoplanowe, została nominowana do Oscara. Jednak upragnione statuetki dostały jedynie panie.