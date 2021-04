Felix Silla, aktor znany z filmów "Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi" i "Kosmiczne jaja" oraz kultowego w latach 60. XX wieku serialu "Rodzina Addamsów", nie żyje. Zmarł 16 kwietnia w Las Vegas. Miał 84 lata.

Nie żyje Felix Silla

Felix Silla zmarł na raka trzustki, długo walczył z chorobą. O jego śmierci poinformowały najważniejsze amerykańskie portale branżowe, m.in. "The Hollywood Reporter", "Variery" czy "Rolling Stone".

"Z ciężkim sercem muszę poinformować, że Felix Silla, mój przyjaciel od 40 lat, zmarł na raka trzustki. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z jego rodziną o tym, że ma trafić do hospicjum. Módlmy się za niego" - napisał na swym Twitterze przyjaciel aktora, Gil Gerard.



Felix Silla był amerykańskim aktorem filmowym i telewizyjnym, pochodzenia włoskiego. Urodził się 11 stycznia 1937 roku w małej wiosce pod Rzymem, we Włoszech. Jako nastolatek pracował w cyrku i z nim w 1955 roku zawędrował do USA, gdzie już pozostał. Trafił do Hollywood - początkowo był kaskaderem, potem zaczął również grać w filmach i serialach.

Felix Silla najbardziej znany był z ról w filmach "Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi" (zagrał jednego z Ewoków), "Kosmiczne jaja", "Powrót Batmana" oraz kultowych seriali lat 60. i 70. XX wieku - "Rodzina Addamsów", "Ożeniłem się z czarownicą", "Buck Rogers in the 25th Century" i "Battlestar Galactica".

Ze względu na swój niski wzrost (mierzył zaledwie 119 cm) Silla często był dublerem aktorów dziecięcych, m.in. w takich głośnych filmach, jak "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Duch" czy "ET".