Nie żyje aktor Ben Cross

Ben Cross, którego kinowa widownia pamięta z roli w filmie "Rydwany ognia", zmarł we wtorek, 18 sierpnia, w Wiedniu. Miał 72 lata.

Ben Cross (1947-2020) /Dave Hogan /Getty Images

Urodzony w 1947 roku jako Harry Bernard Cross rozpoczynał aktorską karierę od teatralnych scen.



Po zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Royal Academy of Dramatic Art's za najlepszą rolę sezonu, Cross zadebiutował na kinowym ekranie w filmie Richarda Attenborougha "O jeden most za daleko" (1977).

Najbardziej pamiętną ekranową kreację stworzył jednak w "Rydwanach ognia", w których oglądaliśmy go w roli brytyjskiego olimpijczyka Harolda Abrahama. W 2009 roku aktor pojawił się w roli Sareka w reboocie "Star Treka".



Z teatralnych kreacji Crossa najbardziej znaną pozostaje rola Billy'ego Flyyna w musicalu "Chicago". Aktor nie stronił także od telewizyjnych produkcji: oglądaliśmy go w miniserialu "Twist of Fate", wyprodukowanym przez BBC "The Citadel" czy szpiegowskim filmie HBO "Steal the Sky".



Ostatnią rolą Crossa jest kreacja kardynała Matthewsa w horrorze "The Devil's Light", do którego zdjęcia zakończyły się w kilka dni temu.