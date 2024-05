Nie zdążyliście obejrzeć polskiej nowości w kinie? Na dniach trafi na platformę streamingową!

"Żona": Film z Glenn Close i Jonathanem Pryce od 31 maja na Netflix

Film " Żona " zestawia historię pary z ich niezwykłą młodzieńczą pasją i ambicjami oraz portretem tych samych ludzi trzydzieści lat później. Z całym dorobkiem kompromisów, sekretów, zdrad, ale i niezwykłą wzajemną miłością. Obserwujemy wzloty i upadki, które składają się na życie pary - od lat sześćdziesiątych po 1993 rok i dzisiejszą perspektywę.

W rolach głównych wystąpili Glenn Close i Jonathan Pryce. Film "Żona" od 31 maja dostępny na Netfliksie.

"Magic Mike: Ostatni taniec": Gorąca nowość od 1 czerwca na Netflix

"Magic" Mike Lane (Channing Tatum) powraca na scenę po długiej przerwie. Jego interes spalił na panewce, tak więc spłukany musiał się zatrudnić jako barman na Florydzie. Ale w nadziei na przysłowiową ostatnią szarżę Mike udaje się do Londynu z bogatą celebrytką (Salma Hayek), która kusi go propozycją nie do odrzucenia.

Film " Magic Mike: Ostatni taniec " od 1 czerwca dostępny na Netfliksie.

"Za duży na bajki 2" od 1 czerwca na Netflix

" Za duży na bajki 2 " to wciągająca, pełna humoru opowieść dla całej rodziny o sile przyjaźni, stawianiu czoła przeciwnościom i mierzeniu się z prawdą. Na planie ponownie spotkali się wcielający w postać Waldka Maciej Karaś, grająca Delfinę Amelia Fijałkowska oraz odtwórca roli Staszka - Patryk Siemek.

Film "Za duży na bajki 2" od 1 czerwca dostępny na Netfliksie.

"Wredne dziewczyny": Kultowa komedia od 3 czerwca na Netflix

Film " Wredne dziewczyny " opowiada o nastoletniej Cady Heron (Lindsay Lohan), która przeprowadza się z Afryki do Stanów Zjednoczonych. Kontynuuje naukę w liceum, w którym rządzi grupa dziewczyn: Regina George (Rachel McAdams), Gretchen Wieners (Lacey Chabert) i Karen Smith (Amanda Seyfried).

Film "Wredne dziewczyny" od 3 czerwca dostępny na Netfliksie.