28 stycznia polskie media obiegła informacja o śmierci gwiazdora serialu "Świat według Kiepskich" Ryszarda Kotysa. Odtwórca roli Mariana Paździocha odszedł w nocy z środy na czwartek w wieku 88 lat. We wzruszającym wpisie na Instagramie pożegnała go Joanna Kurowska. A tym, którzy znali Ryszarda Kotysa tylko z jego najsłynniejszej roli, opowiedziała o tym, jakim był człowiekiem.

Rysiu był odwrotnością swojej postaci z "Kiepskich" - napisała Joanna Kurowska /Maciej Kulczyński /East News

"Odszedł Rysiu Kotys. Powiedzieć, że jest mi smutno, to jakby nic nie powiedzieć - zaczęła swój wpis Joanna Kurowska. Dołączyła do niego kilka zdjęć, na których pozuje nie tylko z Ryszardem Kotysem, ale też z innymi zmarłymi aktorami, z którymi pracowała na planie "Świata według Kiepskich" - Zofią Czerwińską i Dariuszem Gnatowskim.



Ale na wyrażeniu smutku aktorka nie poprzestała. Opowiedziała też o tym, jakim człowiekiem był Ryszard Kotys i co mu zawdzięcza. "Był taką jasną postacią. Nauczył mnie szybkiej puenty, inteligentnej riposty i tego, żeby siedzieć cicho, kiedy się nie ma nic do powiedzenia. Bo Rysiu przeważnie milczał... Ale za to, jak pięknie milczał. A jak już się odezwał, to słowa spadały tam, gdzie chciał. Ach, jakiż On był błyskotliwy" - wyznała Kurowska.

Potem aktorka odniosła się do najsłynniejszej kreacji aktorskiej Kotysa - złośliwego i przemądrzałego Paździocha. "Wszyscy znają Go z ekranu, z ostatniej roli Paździocha i można by przypuszczać, że był 'paździochowaty', bo ludzie kojarzą aktora z jego rolą. Nic z tego. Rysiu był odwrotnością swojej postaci. Był człowiekiem skromnym, lojalnym, a jak czasami zdarzało się nam w garderobie na kimś psy wieszać, to On nigdy nie zawodził w naszym chórze, ale zawsze śpiewał swoim głosem, zawsze znalazł dobre słowo, aby usprawiedliwić tę osobę. Szanowaliśmy Rysia. Są takie osoby w życiu, przy których czujemy się na tyle dobrze, aby się przed nimi otworzyć. Tak miałam właśnie z Rysiem. Wiedziałam, że mogę powiedzieć mu, co chcę, a on tego nie wykorzysta... Och Rysiu" - wspomniała poruszona aktorka.

Na koniec Kurowska przypomniała też inne związane z serialem "Świat według Kiepskich" gwiazdy, które niedawno odeszły - Zofię Czerwińską (zmarła 13 marca 2019 roku), Dariusza Gnatowskiego, (zmarł 20 października 2020 roku), Bohdana Smolenia (zmarł 15 grudnia 2016 roku) i Krystynę Feldman (zmarła 24 stycznia 2007 roku). "Tylu już mi bliskich odeszło z 'Kiepskich'. Zagrajcie tam ładnie na Zielonych Pastwiskach" - napisała, po czym zwróciła się do zmarłego Kotysa: "Pozdrów pięknie naszego Boczka, Malinowską, babcię, listonosza... Jakoś pusto się robi. Za pusto".