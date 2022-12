Historia oparta na motywach opowiadania Philipa Van Doren Sterna "The Greatest Gift" długo szukała wydawcy. Zrezygnowany niepowodzeniami autor postanowił dołączyć scenariusz do życzeń świątecznych wysyłanych przyjaciołom z branży filmowej. Ostatecznie po wielu perypetiach opowiadanie stało się kanwą scenariusza. Film otrzymał pięć nominacji do Oscara.

"Cud na 34. ulicy" (1947) - reż. George Seaton

Tytuł zdobył trzy Oscary - dla najlepszego aktora drugoplanowego (Edmund Gwenn), za najlepsze opowiadanie filmowe (Valentine Davies) i najlepszy scenariusz adaptowany (Seaton). Otrzymał też nominację w kategorii najlepszy film.

Sieć sklepów Macy'ego z okazji zbliżającej się corocznej parady przedświątecznej zatrudnia pewnego mężczyznę do roli świętego Mikołaja, ten jednak przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu i konieczne jest szybkie znalezienie zastępstwa. Wybór odpowiedzialnej za marketing Doris Walker (Maureen O'Hara) pada na sympatycznego staruszka Krisa Kringle'a (Gwenn). Jego głównym zadaniem jest namawianie klientów sklepu do dokonywania zakupów świątecznych. Kris jednak nie zamierza fałszywie zachwalać tylko produktów firmy, dla której pracuje, i poleca jednej z klientek asortyment innego sklepu. Niestandardowe zachowanie wzbudza podziw klientów.