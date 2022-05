Światowe media relacjonowały ostatnio kolejne problemy z prawem, jakie ma Ezra Miller . Aktor, który wcielił się we Flasha w "Lidze Sprawiedliwości" i następnie doczekał się własnego filmu ( "Flash" trafi do kin w czerwcu 2023), robi wszystko, aby zniszczyć swoją karierę.

Gwiazdor już po raz drugi w ostatnim czasie trafił za napaść do aresztu. Przy tej okazji amerykańcy dziennikarze przypomnieli również, że Miller przed kilkoma laty zaatakował kobietę i dusząc ją, rzucił na ziemię. Pojawiają się także plotki o przemocowym zachowaniu aktora na planach filmów, przy których pracował.



To niejedyna gwiazda, która ma problemy z prawem. Niektórzy za swoje przewinienia zostali skazani na odsiadkę w więzieniu, innym kara została zawieszona. Niektórzy doświadczyli uzależnienia od narkotyków, bankructwa czy bezdomności.



Nie tylko Ezra Miller. Gwiazdy, które mają problemy z prawem

Winona Ryder była gwiazdą kina lat 90., a potem na długie lata zniknęła i żyła w zapomnieniu. 12 grudnia 2001 roku aktorka została aresztowana z zarzutami sklepowych kradzieży w Beverly Hills. Miała wynieść warte 5500 dolarów ubrania i akcesoria. Jej kariera legł w gruzach. Gwiazda została skazana na 3 lata więzienia w zawieszeniu, grzywnę, 480 godzin prac społecznych i nadzór psychologa. Wróciła dzięki serialowi Netfliksa "Stranger Things".



Reese Witherspoon też miała problemy z prawem. W 2013 roku ona i jej mąż Jim Toth zostali zatrzymani przez policję. Toth jechał niewłaściwym pasem i wykryto w jego krwi 1,39 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Witherspoon nie spodobało się zachowanie policjantów. Aktorka krzyczała na funkcjonariuszy, pytając, czy wiedzą, kim jest. Ona również została aresztowana pod zarzutem zakłócania porządku.

Gwiazda "Słonecznego patrolu" Carmen Electra , która dziś zarabia na swoich projektach miliony, nie miała łatwych początków. Zanim stała się sławna, musiała walczyć o przetrwanie. Gdy miała 20 lat, jej chłopak uciekł ze wszystkimi oszczędnościami. Electra została bez grosza przy duszy. Musiała nocować na ławce w parku.

Zanim Taylor Kitsch podbił serca milionów widzów rolami w takich hollywoodzkich produkcjach, jak "Battleship: Bitwa o Ziemię" czy "X-Men Geneza: Wolverine", przeżył w życiu kilka ciężkich chwil. Kanadyjczyk przygodę w show-biznesie rozpoczął bowiem od modelingu. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po tygodniach starań Kitsch wylądował na ulicy, musiał żebrać o każdy grosz. Kariera modela nie wypaliła, a on nie miał wizy pracowniczej. Noce spędzał w wagonikach metra.

Z kolei Natasha Lyonne została bezdomna już po zdobyciu sławy. Gwiazda, znana z kultowej komedii "American Pie" czy serialu Netfliksa "Russian Doll", zniknęła na początku XX w. Okazało się, że aktorka uzależniła się od narkotyków oraz alkoholu. Zachorowała na wirusowe zapalenie wątroby typu C, poza tym została wyrzucona z mieszkania. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i jej kariera nabrała tempa.

Polskie gwiady również pakują się w kłopoty

Pakowanie się w kłopoty nie jest obce gwiazdom polskiego show-biznesu. Tabloidy uwielbiają rozpisywać się o ich mniejszych lub większych wybrykach. Kłopoty z alkoholem, awantury, nielegalna działalność to tylko kilka przykładów z długiej listy ich wykroczeń.



Tomasz Oświeciński - gwiazdor filmów Patryka Vegi i serialu "M jak miłość" - był niegdyś właścicielem klubu fitness, który w rzeczywistości okazał się agencją towarzyską. Do tego celebryta obracał się w środowisku gangsterów. W 1999 roku, po zeznaniach świadka koronnego, aktora zatrzymała policja. Sąd skazał go na dwa lata więzienia. Po odsiadce Oświeciński wyjechał do Warszawy, gdzie zaczęła się jego kariera aktorska.

Tomasz Stockinger w 2009 roku, pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek samochodowy, w którym poszkodowana została jedna osoba. Aktor zbiegł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miał aż 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został skazany na karę roku pozbawienia wolności, z zawieszeniem na trzy lata oraz karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Na dwa lata odebrano mu prawo jazdy.

Joanna Liszowska - gwiazda "Przyjaciółek" - również wsiadła za kierownicę po alkoholu. 1 września 2014 roku aktorka wjechała swoim porsche w tył innego samochodu, spychając go na inny pojazd. Na szczęście nikt nie został ranny. "To, co się wydarzyło, jest naganne. Nie znajduję słów, aby wyrazić, jak bardzo jest mi przykro i jak bardzo przepraszam. To moja lekcja na całe życie" - napisała aktorka w specjalnym oświadczeniu.

Jerzy Nasierowski - aktor znany z seriali "Boża podszewka" czy "Stawka większa niż życie" - na swoim koncie ma liczne włamania i kradzieże. Został także skazany na 25 lat więzienia za... współudział w morderstwie pomocy domowej, Anny Wujec. Jego proces był jedną z najgłośniejszych spraw w PRL-u. Na wolność wyszedł po odsiedzeniu 10 lat.

Dagmara Kaźmierska - gwiazda serialu reality TTV "Królowe życia" była niegdyś właścicielką sieci nocnych klubów. Za ich nielegalną działalność, w tym sutenerstwo, zmuszanie kobiet do prostytucji oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, została w przeszłości skazana prawomocnym wyrokiem. Za kraty trafiła na 14 miesięcy.