" W głowie się nie mieści " (oryg. "Inside Out") to animowany film produkcji Pixar Animation Studios, który swoją premierę miał w 2015 roku. Reżyserem filmu jest Pete Docter, znany również z takich produkcji jak "Potwory i spółka" oraz "Odlot".

Film opowiada historię 11-letniej dziewczynki o imieniu Riley, która przeprowadza się z rodzicami do San Francisco, co wywołuje w jej życiu wiele emocji. Główne bohaterki to personifikacje pięciu podstawowych emocji: Radość, Smutek, Strach, Odraza i Złość. Każda z tych emocji odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami i zmianami w życiu Riley.

Gdzie obejrzeć "W głowie się nie mieści" online?

Film "W głowie się nie mieści" można obejrzeć na kilku popularnych platformach streamingowych i usługach VOD. Subskrybenci Disney+ mogą cieszyć się filmem w ramach abonamentu. Dla tych, którzy wolą jednorazowy zakup lub wypożyczenie, dostępne są opcje na MEGOGO (od 8,99 zł), Prime Video (od 9,99 zł), Player (za 10 zł), Premiery Canal+ (za 9,99 zł), Apple TV (od 9,99 zł) oraz Play Now (za 10 zł).

Dobra wiadomość dla fanów: druga część filmu, "W głowie się nie mieści 2", będzie miała swoją premierę w kinach już 12 czerwca 2024 roku.

