Kevin Costner wiele postawił na szali, aby film "Horyzont. Rozdział 1" powstał. Zrezygnował z roli w serialu "Yellowstone" i zastawił swój dom. Całkowicie poświęcił się swojemu marzeniu i niestety chyba trochę się przeliczył. W weekend otwarcia film zarobił 11 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 50 milionów. Nie jest to kompletna katastrofa, jednak zainteresowanie widzów jest dość przeciętne.

Jeden z aktorów występujących w tym filmie postanowił stanąć w obronie reżysera i wyjaśnić jego średnie wyniki.



Michael Rooker: Przestańcie oglądać Tik Toka

Aktor wcielający się w postać Thomasa Riordana, Michael Rooker ma jedną odpowiedź na słabe wyniki filmu. Stwierdził, że widzowie zapomnieli już, czym jest klasyczne hollywoodzkie kino i wytrzymanie więcej niż 90 minut, jest dla współczesnych widzów zbyt dużym wyzwaniem.



"To jest prawdziwe kino. Bądźcie przygotowani. To nie coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do 90 minut. Wszystko ma teraz 90 minut... zostawmy to. Obejrzyjmy film, który naprawdę opowiada historię. Poznacie bohaterów, zaczniecie ich lubić, albo nie. Nie ma w tym nic pośpiesznego - żadnego ‘cięcie, cięcie, cięcie’" - powiedział w rozmowie z "TMZ". Został także zapytany, czy umiejętność utrzymania uwagi jest ograniczona np. przez nadmierne korzystanie z takich aplikacji jak Tik Tok. Odpowiedział:

"Zdecydowanie tak. Oczywiście, że tak. Muszą przezwyciężyć to gó*no... Muszą się dowiedzieć, jak to jest oglądać prawdziwe kino".

"Horyzont. Rozdział 1": O czym jest film?

Kevin Costner jest reżyserem, współscenarzystą, producentem, a także odtwórcą jednej z głównych ról w filmie "Horyzont: Rozdział I". Produkcja jest zrealizowaną z rozmachem, epicką opowieścią o osadnictwie na zachodzie Ameryki.

Tysiące marzycieli szuka swojego miejsca na Ziemi na terytorium Stanów Zjednoczonych. Na swojej drodze spotykają rdzennych mieszkańców broniących swoich ziem o raz bandytów, którzy szukają łatwego łupu. Komu uda się dotrzeć do kresu wędrówki?



Twórcy filmu podjęli decyzję o podzieleniu filmu aż na cztery części. "Horyzont: Rozdział I" trafił na ekrany polskich kin 28 czerwca, a kolejną część zobaczymy już 16 sierpnia. Daty premier kolejnych części nie są jeszcze znane.