"Nigdy nie stworzysz filmu, który spodoba się wszystkim. Komedia zawsze była subiektywna. Niektórzy powiedzą, że coś jest bardzo śmieszne, inni, że głupie, a jeszcze inni w ogóle się tym nie zainteresują. Wszystkich nie zadowolisz" - odpowiedział krytykom Adam McKay w rozmowie w programie "Today" BBC Radio 4.



Jego zdaniem identyczne reakcje widzów towarzyszyłyby filmowi, gdyby był to poważny dramat albo filmowa dystopia o zmianach klimatycznych. Wybrał satyryczne podejście do tematu. "Zastanawialiśmy się, w jaki sposób pokazać powagę sytuacji. Naukowcy mówią nam, że problem rozwija się na naszych oczach i jest o wiele poważniejszy niż nam się wydaje. Uznałem, że najlepiej pokazać to na wesoło, bo widz trochę się pośmieje, ale za chwilę spojrzy na sprawę z innej perspektywy" - wyznał McKay.



"Nie patrz w górę" spogląda na kryzys ekologiczny poprzez metaforę, jaką jest inne naturalne zagrożenie - zbliżająca się w stronę Ziemi kometa. Zderzenie jest nieuniknione i ma do niego dojść równo za pół roku. Para astronomów, która odkryła zagrożenie, robi wszystko, by przekonać innych do działania, ale w zderzeniu z cyniczną polityką i rosnącymi teoriami spiskowymi nie ma żadnych szans. Ludzkość skazana jest na zagładę. Film McKaya to drugi najchętniej oglądany film Netfliksa w historii, a na pierwsze miejsce lokalnych list Top 10 trafił w 87 krajach. "To dość niezwykłe jak na komedię" - zauważa reżyser.

