"Nie cudzołóż i nie kradnij": Nie czekaj na mały ekran, wielkie kino zobacz w kinie!

Wiadomości

Julia Wieniawa, Aleksandra Popławska, Mateusz Banasiuk i Sebastian Stankiewicz, to tylko niektóre gwiazdy, które zapraszają widzów do powrotu do kina. Aktorów możemy zobaczyć w zabawnych spotach, nawiązujących do scen z komedii gangsterskiej: "Nie cudzołóż i nie kradnij".

Zdjęcie Mateusz Banasiuk i Julia Wieniawa w filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" / Mówi Serwis / materiały prasowe