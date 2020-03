Nicole Kidman zagra w filmie "My Lovely Wife"

Trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć dla produkowanego dla Amazon Studios filmu „My Lovely Wife”. Oparta na motywach powieści Samanthy Downing produkcja określana jest mianem połączenia serialu „Dexter” z filmem „Pan i Pani Smith” z Bradem Pittem i Angeliną Jolie. W filmie zobaczymy Nicole Kidman, choć nie wiadomo jeszcze, czy zagra tytułową żonę.

Nicole Kidman /Chelsea Guglielmino /Getty Images

"My Lovely Wife" opisywany jest przez portal "Deadline" jako mroczny psychologiczny thriller z elementami komedii. Jego bohaterami są Tobias i jego urocza żona Millicent. Powszechnie uważani są oni za szczęśliwe, wiodące idealne życie małżeństwo. Oboje kryją jednak mroczny sekret. Millicent jest bowiem morderczynią, a mąż pomaga jej w realizacji zbrodniczych planów. Kiedy jedna z ofiar seryjnej zabójczyni zostaje odkryta, Tobias orientuje się, że nie może ufać żonie tak bardzo, jak mu się wydawało.



Oficjalna notka o książce, na podstawie której powstanie film, pisana jest z punktu widzenia Tobiasa. "Historia naszej miłości jest prosta. Spotkałem wspaniałą kobietę. Zakochaliśmy się w sobie. Mieliśmy dzieci. Przenieśliśmy się na przedmieścia. Zwierzyliśmy się sobie ze swoich największych marzeń i najmroczniejszych sekretów. A potem zaczęliśmy się nudzić. Wyglądamy na normalną parę. Jesteśmy waszymi sąsiadami, rodzicami dzieci waszych znajomych, znajomymi, z którymi spotykacie się na wspólnych kolacjach. Wszyscy mamy swoje tajemnice, które pozwalają odżyć naszym małżeństwom. Naszym sposobem na to jest unikanie kary za nasze morderstwa".



Amazon Studios wyprodukuje film "My Lovely Wife" wspólnie z należącą do Nicole Kidman firmą Blossom Films. Nie jest to pierwsza ich koprodukcja. W przygotowaniu jest również serial "The Expatriates" oparty na motywach książki autorstwa Janice Y.K. Lee. Wyreżyseruje go autorka głośnego "Kłamstewka" Lulu Wang.



W zeszłym roku Nicole Kidman można było zobaczyć m.in. w "Gorącym temacie" Jaya Roacha oraz drugim sezonie "Wielkich kłamstewek". Na premierę czeka już kolejny serial z jej udziałem - "Od nowa" będzie można zobaczyć na HBO.