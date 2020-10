Nicole Kidman chciała zagrać w "Notting Hill"

Laureatka Oscara i czterech Złotych Globów w ostatnim wywiadzie wróciła wspomnieniami do okresu, gdy jej kariera w Hollywood dopiero nabierała rozpędu. I zdradziła, że pod koniec lat 90. bardzo chciała wystąpić w komedii romantycznej, która dziś jest jednym z klasyków tego gatunku. Jaki to film? Gwiazda "Godzin" i "Wielkich kłamstewek" marzyła o tym, by zagrać u boku Hugh Granta w "Notting Hill". Kidman powiedziała też, dlaczego nie dostała tej roli. "Nie byłam wtedy ani wystarczająco znana, ani dość utalentowana" – stwierdziła.

NIcole KIdman /Chelsea Guglielmino /Getty Images

Już wkrótce na HBO i HBO GO będzie miał premierę miniserial "Od nowa", w którym główne role grają Nicole Kidman i Hugh Grant. Wcielają się w małżeństwo, którego idealnie poukładane życie zostaje wywrócone do góry nogami pod wpływem nieoczekiwanych zdarzeń. Australijska aktorka z najnowszym wywiadzie przyznała, że w przeszłości marzyła o tym, by zagrać u boku Granta w komedii romantycznej "Notting Hill", która uznawana jest dziś za klasykę gatunku.



Kidman chciała wcielić się wówczas w amerykańską gwiazdę filmową Annę Scott, która była obiektem westchnień bohatera granego przez Granta. "Bardzo chciałam dostać rolę Julii Roberts. Niestety, nie byłam wtedy ani wystarczająco znana, ani dość utalentowana" - zdradziła Kidman w rozmowie z magazynem "Marie Claire".



Występ Roberts w produkcji wyreżyserowanej przez Rogera Michella ugruntował jej pozycję w Hollywood i do dziś jest jedną z najbardziej pamiętnych ról tej aktorki. Kidman pracowała wtedy natomiast nad thrillerem Stanleya Kubricka "Oczy szeroko zamknięte", za rolę w którym została nominowana do nagrody Satelity. Na planie partnerował jej ówczesny mąż, Tom Cruise, z którym rozwiodła się dwa lata później.



Po upływie ponad dwóch dekad od premiery "Notting Hill", Kidman i Grant wreszcie zagrali razem. Jak wyznał niedawno aktor, jego żona jest zachwycona serialem "Od nowa". "Po obejrzeniu go powiedziała: 'Boże, cała obsada jest taka seksowna'" - zdradził Grant.



Produkcję pozytywnie ocenił też mąż Kidman, Keith Urban. "Keith uwielbia tę serię, a jest zawsze brutalnie szczery. Cały czas dopytywał, kiedy obejrzymy kolejny odcinek" - wyznała gwiazda. Polscy widzowie wkrótce sami będą mogli ocenić efekty - "Od nowa" trafi do katalogu HBO GO już 26 października.