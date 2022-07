Nicolas Cage jako smok alkoholik

Stworzeniem serialu zajmie się Davey Holmes ( "Dorwać małego" ), który razem z Nicolasem Cage’m będzie też producentem tego projektu. Jak informuje portal "Deadline", po serialu "Highfire" należy spodziewać się połączenia "Detektywa" i filmu "Mój przyjaciel smok" .

Bohaterem powieści Colfera jest smok, Lord Hellfire, który dawno, dawno temu sprawował władze nad smokami rządzącymi Ziemią. Te czasy jednak dawno przeminęły. Aktualnie Hellfire mieszka w chałupie na bagnach Luizjany. Ukrywając się wśród aligatorów, Hellfire spędza czas na oglądaniu telewizji i piciu wódki. Walcząc o przetrwanie, nawiązuje przyjaźń z innym wyrzutkiem. To nastoletni Squib, który zajmuje się przemytem alkoholu dla lokalnego mafiosa.

Reklama

Platforma streamingowa Paramount+ nie potwierdziła oficjalnie informacji podawanych przez portal "Deadline". Jeśli okażą się one prawdziwe, dla Nicolasa Cage’a będzie to pierwsza duża rola w serialu telewizyjnym. Wcześniej okazja do takiego występu miała się nadarzyć za sprawą roli Joega Exotica, którą zaproponowano Cage’owi, ale serial nie został ostatecznie zrealizowany.

Po sukcesie niskobudżetowej "Świni" i spłaceniu wszystkich długów, Nicolas Cage rozpoczyna udany póki co powrót na szczyt. Jego rosnącą pozycję ugruntowało dobre przyjęcie komedii sensacyjnej "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" .



Wśród najbliższych projektów aktora jest film "Renfield", w którym wciela się w postać hrabiego Draculi, oraz westerny "The Old Way" i "Butcher’s Crossing". Możliwe, że Cage powróci również w kontynuacji hitu sprzed lat, filmu "Bez twarzy".



Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" [trailer] materiały prasowe