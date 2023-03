Nicolas Cage wkracza do branży alkoholowej. Chce stworzyć własną markę

Nicolas Cage jeszcze niedawno grał głównie w fatalnie ocenianych produkcjach, co nie pomagało mu w wyjściu z poważnych kłopotów finansowych. Kilka lat temu aktor zaczął jednak wychodzić na prostą. W 2021 roku przypomniał widzom o swoich umiejętnościach, występując w poruszającym dramacie "Świnia", a rok później znów pozytywnie zaskoczył recenzentów dzięki roli w komedii "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , w której zagrał samego siebie. W życiu prywatnym też znów zaczęło mu się układać. Dwa lata temu Cage wziął ślub z młodszą o 30 lat młodszą Japonką Riko Shibatą. W lutym ubiegłego roku urodziła im się córka.

Reklama

Nicolas Cage chce wypuścić na rynek własną markę alkoholową

Powrót do hollywoodzkiej pierwszej ligi i stabilizacja w życiu prywatnym najwyraźniej zachęciły gwiazdora do tego, by spróbować swoich sił w biznesie. Ta decyzja może wydawać się ryzykowna, bo inwestowanie pieniędzy nie było dotąd jego mocną stroną. Przed laty media regularnie donosiły o pogłębiającym się finansowym kryzysie Cage'a, który w wyniku szeregu fatalnych decyzji biznesowych roztrwonił opiewającą na 150 mln dolarów fortunę i znalazł się na skraju bankructwa.

Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News

Tamte niepowodzenia najwyraźniej nie zniechęciły gwiazdora. Jak bowiem donosi znajomy Cage'a, aktor zamierza pójść w ślady wielu kolegów po fachu i chce wypuścić na rynek własną markę alkoholową. "W Hollywood od pewnego czasu panuje moda na posiadanie swojego trunku. Nic jest wielkim fanem whisky i bourbona, dlatego zaczął się tym żywo interesować. Ma świetny gust, więc na pewno stworzy coś wyjątkowego" - ujawnia źródło "The Sun".