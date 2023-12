Szef mieszczącej się w Tangerze firmy produkcyjnej Kasbah Films, Karim Debbagh, opowiedział o najbliższych planach swojej firmy podczas Festiwalu Filmowego w Marrakeszu. Jak zdradził, aktualnie jest na etapie poszukiwania lokacji do drugiej części "Pana życia i śmierci" . Początek zdjęć do tego filmu planowany jest na marzec 2024 roku. Potrwają one około czterdziestu dni.

"Próbujemy znaleźć odpowiednie lokacje w pięciu afrykańskich krajach takich jak: Libia, Egipt, Senegal i Mali, jak również w kilku krajach Bliskiego Wschodu. W Maroku znaleźliśmy już prawie wszystko. Sama Casablanca jest tak zróżnicowana, że możesz znaleźć tam miejsca wyglądające zarówno jak Senegal, jak i luksusowe dzielnice Kalifornii. Z kolei w Marrakeszu odnajdziesz miejsca podobne do Libii, Jemenu czy Syrii" - powiedział Debbagh w rozmowie z portalem Variety.



Hollywoodzcy filmowcy mogą liczyć w Maroku na ulgi podatkowe, które zostały ostatnio zwiększone do 30 proc. Ekipa drugiej części "Pana życia i śmierci" liczyć będzie około pół tysiąca członków, z czego sporą część stanowić będą miejscowi pracownicy. "Specjaliści z Maroka w ostatnich latach zostali świetnie wyszkoleni dzięki wielkim produkcjom, w których brali tu udział. Otworzyły się też wspaniałe szkoły, które kształcą młodych adeptów kina" - chwali marokański producent.



Film "Pan życia i śmierci" opowiada historię Jurija Orłowa, który dzięki rozpadowi Związku Radzieckiego dorabia się fortuny na handlu bronią. Jednak im więcej zarabia, tym większe ma wyrzuty sumienia. W kontynuacji filmu Orłow dowie się o tym, że ma dorosłego syna Antona, który też handluje bronią i chce być w tym lepszy niż ojciec. Anton formuje grupę najemników, których zadaniem jest walka w prowadzonych przez Amerykę konfliktach na Bliskim Wschodzie. Tak rozpoczyna się gorzka, międzypokoleniowa rywalizacja ojca i syna. W roli Antona wystąpi Bill Skarsgard.



"Zostało tak wiele do odkrycia, jeśli chodzi o tych bohaterów. Najlepiej określił to Platon: 'Tylko martwi zobaczyli koniec wojny'. Czekam z niecierpliwością na spędzenie więcej czasu z tymi uroczymi diabłami, jakimi są Orłow i jego nieślubny syn" - mówił w maju reżyser Andrew Niccol .

Już 12 stycznia na ekrany polskich kin trafi najnowszy film Nicolasa Cage'a "Dream Scenario" .

Wciela się w nim w rolę niezdarnego profesora, który pewnej nocy staje się celebrytą szczególnej kategorii. Z nieznanych przyczyn zaczął masowo pojawiać się w cudzych snach. Borgli tworzy nieodparcie śmieszną komedię z fenomenalnym Cage’em, a jednocześnie eksploruje społeczny fenomen stawania się viralem.



Krytycy uznali już kreację Cage'a za jedną z najlepszych ról w jego karierze.

