Nicolas Cage stawia czoła kosmicie w zwiastunie filmu „Jiu Jitsu”

Nowa produkcja z Nicolasem Cage’m w roli głównej zapowiada się równie absurdalnie, co większość innych filmów, w jakich ten popularny aktor wystąpił w ostatnich latach. Tym razem Cage stanie na czele grupy wojowników, którzy zmierzą się z kosmitą, który jest uzbrojony w samurajski miecz i do perfekcji opanował sztuki walki. Właśnie ukazał się pierwszy zwiastun tej produkcji zatytułowanej „Jiu Jitsu”.

Nicolas Cage w zwiastunie filmu „Jiu Jitsu” /materiały prasowe

Co sześć lat starożytny zakon ekspertów od jiu jitsu stawia czoła nieustraszonemu kosmicie w walce o Ziemię. Przez tysiące lat wojownicy, którzy chronili naszą planetę, stosowali się do zasad. Teraz się to zmieni. Kiedy bohater wojenny i mistrz jiu jitsu Jake Barnes odmawia stawienia czoła nieposkromionemu przywódcy kosmicznych najeźdźców Braksowi, przyszłość ludzkości stoi pod znakiem zapytania. Raniony i cierpiący na amnezję Jake zostaje schwytany przez oddział wojska, który nie jest dostatecznie wyposażony, by zmierzyć się z kosmitą. Gdy oddział zostaje brutalnie zaatakowany, Jake'a ratuje Wylie (Nicolas Cage) oraz oddział wojowników jiu jitsu, którzy pomogą mu odzyskać siły i pamięć. Potem razem stawiają czoła Braksowi w walce o ludzkość - czytamy w opisie filmu "Jiu Jitsu".



Choć zwiastun tego filmu sugeruje, że występ Nicolasa Cage’a będzie tu główną atrakcją, można przypuszczać, że jego rola będzie jedynie występem gościnnym, a z kosmitą poradzić będą sobie musieli inni członkowie obsady. Wśród nich jest kilka interesujących nazwisk związanych z tzw. kinem kopanym. To m.in. znany z serii filmów "Ong-bak" Tony Jaa, Juju Chan (serial "Wu Assassins") czy Alain Moussi ("Kickboxer: Zemsta", "Kickboxer: Odwet"). W filmu zagrali również Frank Grillo, Rick Yune oraz Marie Avgeropoulos. Reżyserem i współautorem scenariusza "Jiu Jitsu" jest Dimitri Logothetis.



"Po tym jak z sukcesem przedstawiliśmy serię 'Kickboxer' nowej generacji fanów filmów o sztukach walki, tworząc jej szóstą i siódmą część, teraz połączyliśmy sztuki walki z gatunkiem science-fiction. 'Jiu Jitsu' to gwarancja satysfakcji dla milionów fanów sztuk walki i science-fiction na całym świecie. Razem z mistrzami sztuk walki i ekspertami z dziedziny kaskaderki stworzyliśmy niesamowite sekwencje akcji nakręcone w egzotycznych lokacjach Birmy" - zachwala swoje dzieło reżyser.



"Jiu Jitsu" pojawi się na serwisach streamingowych 20 listopada 2020.