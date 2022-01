"Ma w zwyczaju mnie przezywać. To komiczne, przynajmniej dla mnie. Kiedy wychodzę z pokoju, mówi za mną: 'Cześć!', a potem dodaje: 'Dupku!'. Kruki są bardzo inteligentne. Lubię ich wygląd, w którym pobrzmiewa duch Edgara Allana Poe. Lubię ten gotycki element. Sam jestem gotem" - powiedział w rozmowie z "The Los Angeles Times" Nicolas Cage .

Oprócz kruka, który wabi się Hoogan, w domu aktora mieszkają jeszcze dwa koty: 4-letni Merlin, którego Cage nazywa swoim najlepszym przyjacielem, oraz Teegra, który "ma w d...", że jest zaledwie drugim w kolejności najlepszym przyjacielem aktora.

Reklama

W tym samym wywiadzie Cage opowiedział też o swoich młodych latach. "Pracowałem w kinie Fairfax na ulicy Beverly. Sprzedawałem bilety i popcorn. To była moja pierwsza praca. Miałem 15 lat i jedyne, co mnie interesowało, to kino. Chciałem grać w filmach. Kino zawsze było moim przyjacielem za dziecka. Pomogło mi w wielu trudnych momentach. Gdy więc zrobiłem, co miałem zrobić, stawałem na tyłach kina i marzyłem" - wspomina aktor.

Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Cage'owi udało się spełnić marzenia. W kluczowym momencie kariery otrzymał Oscara za rolę w dramacie "Zostawić Las Vegas", był też jednym z najlepiej zarabiających gwiazdorów na świecie. Jednak w ostatnich latach jego kariera nie toczyła się zbyt dobrze. Teraz powoli się to zmienia.

Wideo "Pig": Official Trailer

Już rola w "Świni" przyniosła mu ponowne uznanie, a najbliższy czas znów może należeć do Cage'a. 22 kwietnia tego roku premierę ma wyczekiwana komedia "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , a niedługo potem aktora zobaczymy w roli hrabiego Draculi w filmie "Renfield".