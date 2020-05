Nicolas Cage jako Joe Exotic

To był jeden z najgorętszych castingów ostatnich miesięcy. Dokumentalny serial Netfliksa "Król tygrysów" tak spodobał się amerykańskim widzom, że szybko stało się jasne, że fabularna wersja tej historii to tylko kwestia czasu. Taka rzeczywiście powstanie. Będzie to ośmioodcinkowy serial, w którym według informacji magazynu "Variety" Joego Exotica zagra Nicolas Cage. Nie wszystkim podoba się jednak ten wybór.

To może być rola, która przywróci aktorowi dawną chwałę /JC Olivera /Getty Images

Przygotowywany wspólnie przez studia Imagine Television Studios oraz CBS Television Studios serial opierać się będzie na artykule Leifa Reigstada zatytułowanym "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", który został opublikowany w magazynie "Texas Monthly". Showrunnerem i scenarzystą serialu będzie Dan Lagana. To właściwy człowiek na właściwym miejscu. Lagana to autor serialu "American Vandal", w którym sparodiował podobne do "Króla tygrysów" seriale dokumentalne.



Bohaterem serialu będzie oczywiście Joe Schreibvogel, znany jako Joe Exotic - ekscentryczny właściciel prywatnego zoo w Oklahomie, który za wszelką cenę walczy o istnienie stworzonego przez siebie miejsca. Nawet kosztem zdrowia psychicznego. Twórcy serialu obiecują, że pokażą, jak główny bohater został Joem Exotikiem i kiedy zaczął się gubić w postaci, którą sam stworzył.

Choć Nicolas Cage znajdował się na szczycie listy życzeń fanów podczas castingu do roli króla tygrysów, to są fani, którym ten wybór nie przypadł do gustu. Na Twitterze pojawiło się wiele głosów mówiących o tym, że w główną rolę Exotica powinien wcielić się znany z seriali "Vice Principals" i "Prawi Gemstonowie" Danny McBride.

McBride będzie jeszcze miał okazję wcielić się w postać króla tygrysów. Projekt Lagany nie jest jedynym serialem telewizyjnym o Exoticu, jaki znajduje się właśnie w fazie przygotowania. Inna produkcja, niezwiązana z serialem z Cagem, znajduje się aktualnie na etapie szukania scenarzysty. Wiadomo, że w rolę przeciwniczki Exotica, Carole Baskin ma wcielić się w nim Kate McKinnon.