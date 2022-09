Bohaterem filmu "Sympathy for the Devil" będzie "Kierowca" ( Joel Kinnaman ), który zabiera na jeden z kursów "Pasażera" ( Nicolas Cage ). Wkrótce orientuje się, że znalazł się w samym środku gry w kotka i myszkę, a zwyczajny kurs zamienia się w jazdę bez trzymanki - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Yuvala Adlera podanym przez portal "Variety".

Autorem scenariusza filmu "Sympathy fot he Devil" jest Luke Paradise, dla którego jest to jeden z kilku filmów, nad którymi scenariuszami aktualnie pracuje. Producent filmu, firma Capstone Global, będzie szukać chętnych do zakupu praw do jego dystrybucji podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Reklama

"Nasz film to prawdziwa gratka, w której zagra dwójka wyśmienitych aktorów. Uznany reżyser Yuval Adler zebrał znakomitą obsadę, a do filmu wniesie teraz swoją unikalną wizję, która sprawi, że widzowie na całym świecie nie oderwą się od ekranu" - zapewnia producent Allan Ungar, wspominając o reżyserze, którego debiut fabularny zatytułowany "Betlejem" zdobył nagrodę na festiwalu filmowym w Wenecji, by później zgarnąć sześć "izraelskich Oscarów" i zostać kandydatem Izraela do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Nicolas Cage, którego kariera w ostatnich miesiącach wróciła po latach na właściwe tory, jest aktualnie bardzo zapracowanym aktorem. Oprócz udziału w filmie Adlera zakończył zdjęcia do czterech innych produkcji. To "Renfield", w którym wciela się w postać Draculi, oraz "Butcher's Crossing", "The Retirement Plan" oraz "The Old Way". Z kolei Joel Kinnaman ukończył zdjęcia do nowego filmu Johna Woo ( "Bez twarzy" ) zatytułowanego "Silent Night", wystąpi też w czwartym sezonie serialu platformy Apple TV+ "For All Mankind".