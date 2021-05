​Nicolas Cage gwiazdą filmu o gangsterach z Kajmanów

Na koncie ma Oscara, ale też osiem nominacji do Złotych Malin. Jak będzie z jego kolejną rolą, w sensacyjnej historii "The Retirement Plan"? Czy przyniesie mu chwałę czy ujmę? To się dopiero okaże, ale z pewnością Nicolas Cage nie powinien narzekać na piękne okoliczności przyrody na planie, bo zdjęcia do nowego projektu realizuje na Kajmanach.

Historia wydaje się dość irracjonalna. W filmie "The Retirement Plan" Cage wciela się w Matta, kloszarda, który jako emeryt z dala od rodziny mieszka... na Kajmanach. Jego córka Ashley i wnuczka Sarah, po tym jak wikłają się w kryminalną intrygę, szukają u niego pomocy. Matt oczywiście nie zostawia ich w potrzebie. Będzie musiał stawić czoła największemu gangsterowi na Kajmanach. Przy okazji tej konfrontacji, Ashley pozna tajemniczą przeszłość swojego ojca, o której nic nie wiedziała.



Cage'owi partnerować na ekranie będą m.in. Ron Perlman ("Hellboy"), Ashley Greene ("Zmierzch), Jackie Earle Haley ("Lincoln"), Joel David Moore ("Avatar"), Ernie Hudson ("Pogromcy duchów") oraz były koszykarz NBA Rick Fox.

Zdjęcia do filmu ruszyły 28 maja na Kajmanach.

Te wyspy na Morzu Karaibskich do tej pory bardziej kojarzyły się z rajem podatkowym niż z mekką filmowców. Kajmany stanowią bowiem jedno z kilku na świecie centrów finansowych, gdzie nie istnieje podatek dochodowy. Jest tam zarejestrowanych więcej firm, niż mieszkańców.