Dlaczego Nicolas Cage był policzkowany?

59-letni Nicolas Cage wyznał, że po roli w filmie "Wpływ księżyca" zdarzały mu się nieprzyjemne sytuacje i był policzkowany. Ludzi inspirowała do tego czynu pamiętna scena, w której Cher wymierza gwiazdorowi siarczysty policzek.

Fani aktora czekają na kwietniową premierę jego najnowszego filmu - komediowego horroru "Renfield" , by zobaczyć swojego ulubieńca jako hrabiego Draculę. Jednakże podczas wywiadu z serwisem "Entertainment Tonight" Cage rozprawiał nie tylko o "Renfieldzie".

Aktor wrócił też wspomnieniami do "Wpływu księżyca", swojego hitu z 1987 roku. Ta obsypana Oscarami komedia romantyczna przedstawia historię zaskakującej miłości, jaka połączy Amerykankę o włoskich korzeniach, Lorettę z bratem jej narzeczonego.



Jest w tym filmie scena, gdy grający Ronny'ego Cage wyznaje po raz pierwszy Loretcie, że się w niej zakochał. Przerażona tym kobieta policzkuje go dwukrotnie, po czym wykrzykuje do niego: "Ocknij się!", próbując go przekonać, że nie mogą pozwolić sobie na romans. Scena ta bardzo zapadła widzom w pamięci. Chyba aż za bardzo...

"Przez długi czas po premierze 'Wpływu księżyca', gdy pojawiałem się na lotnisku, ludzie po prostu podchodzili do mnie, mówiąc 'Ocknij się!' i policzkowali mnie kilka razy" - wyjawił ciekawostkę.

Gdy słysząc to, dziennikarz wyraził niedowierzanie, gwiazdor zapewnił: "Właśnie tak było. To część mojej pracy". Pytany o to, dlaczego fani zachowywali się w ten sposób, Cage odparł z poczuciem humoru, że może liczyli na to, że zachwyci się ich talentem aktorskim i załatwi im rolę w kolejnym filmie.

Wideo "Wpływ księżyca": Official trailer