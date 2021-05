Netflix wyprodukuje film dokumentalny o życiu Marthy Stewart

Platforma Netflix ogłosiła, że zaczynają się prace nad filmem dokumentalnym poświęconym życiu amerykańskiej gwiazdy telewizyjnej polskiego pochodzenia Marthy Stewart. Dokument, którego tytuł jeszcze nie jest znany, zostanie zrealizowany przez RJ Cutlera. Tego samego reżysera, który pracował nad głośnym na początku roku filmem „Billie Eilish: świat lekko zamglony”.

Martha Stewart /Michael Kovac /Getty Images

Reklama

Chociaż szczegóły filmu o Marcie Stewart nie są nieznane, serwis Variety, który jako pierwszy podał tę informację, sugeruje, że dokument pokaże życie gwiazdy od pierwszych lat jej kariery. A zaczynała jako organizatorka przyjęć i cateringu w domach słynnych baseballistów New York Yankees Mickeya Mantle i Yogiego Berry. Potem w czasie studiów w Nowym Jorku pracowała jako modelka, zajmowała się architekturą. Przełom przyniósł rok 1982, kiedy to Stewart wydała pierwszą książkę o organizowaniu przyjęć "Entertaining". Od tego momentu zaczęła się jej błyskawiczna kariera w mediach jako specjalistki od prowadzenia domu, co zaowocowało kolejnymi programami telewizyjnymi i doprowadziło do powstania imperium Martha Stewart Living Omnimedia.



W filmie nie może też zabraknąć kolejnego przełomu, czyli roku 2001, kiedy gwiazda została oskarżona o spekulacje papierami wartościowymi własnych firm przy wykorzystaniu poufnych informacji. W efekcie w 2004 roku trafiła na pięć miesięcy do więzienia. W dokumencie z pewnością pojawi się także wątek wielkiego powrotu gwiazdy do mediów i biznesu po odzyskaniu wolności. Udało się jej bowiem coś, co z pozoru było niemożliwe - choć była skompromitowana, sprawiła, że Amerykanie wybaczyli jej machlojki giełdowe, a wręcz o nich zapomnieli.



A Martha Stewart, jak gdyby nic się nie stało, zaczęła znowu wydawać książki i magazyny o prowadzeniu domu, sprzedawać produkty wnętrzarskie i kuchenne sygnowane swoim nazwiskiem oraz intensywnie rozwijać swoje social media. 79-letnia gwiazda dzięki temu nadal jest w czołówce najzamożniejszych osobowości telewizyjnych świata - jej majątek jest wyceniany na około 400 milionów dolarów.



Nie będzie to pierwszy film o jej życiu. W 2003 roku miał premierę dramat biograficzny "Martha, Inc.: The Story of Martha Stewart" Jasona Enslera, w którym pokazano historię powstawania jej imperium medialnego. Już wtedy pojawił się wątek oszustw giełdowych, chociaż film został nakręcony, zanim jeszcze Stewart została skazana przez sąd.



To, że Netflix realizację dokumentu o Stewart powierzył RJ Cutlerowi, nie jest przypadkiem. Reżyser ma na swoim koncie słynny dokument z 2009 roku "The September Issue" o powstawaniu najważniejszego w roku wrześniowego numeru amerykańskiego "Vogue’a". Z kolei pierwszy film Cutlera jako producenta, "The War Room" o kampanii prezydenckiej Billa Clintona, był nominowany do Oscara. W ostatnim czasie twórca wyreżyserował film "Belushi" i "Billie Eilish: świat lekko zamglony".