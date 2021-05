Netflix wprowadził nową funkcję w serwisie

Funkcja "Play Something" została zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom w natychmiastowym znalezieniu nowego programu lub filmu. Zamiast przewijania menu Netflixa w poszukiwaniu interesujących treści, narzędzie „Play Something” wybiera program telewizyjny lub film na podstawie tego, co według jego algorytmów może spodobać się użytkownikowi.

Nie wiesz co obejrzeć? Netflix znalazł rozwiązanie /Chesnot /Getty Images

Gdy użytkownik serwisu Netflix kliknie przycisk "odtwórz coś", usługa rozpocznie strumieniową transmisję serialu lub filmu wybranego na podstawie tego, co oglądał wcześniej. Co hipotetycznie może mu się spodobać. Jeśli wybrany program nie przypadnie nam jednak do gustu możemy wybrać funkcję "odtwórz coś innego". Na telewizorach przycisk pojawia się w trzech miejscach: pod nazwą profilu po uruchomieniu, w dziesiątym wierszu na stronie głównej serwisu Netflix oraz w menu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.



"Zwykle to ty znajdujesz historie, które ci się podobają, teraz pozwól, aby taka historia znalazła ciebie" - powiedział w oświadczeniu Cameron Johnson, dyrektor ds. innowacji produktowych w firmie Netflix. "Niezależnie od tego, czy masz ochotę na nowy, czy znajomy ulubiony program, po prostu wciśnij 'odtwórz coś', a Netflix zajmie się resztą" - dodaje.



Netflix wcześniej zapowiedział, że wprowadzi tę funkcję na całym świecie w pierwszej połowie 2021 roku. Pierwsze testy wywołały mieszane uczucia, jedni użytkownicy byli zachwyceni nową funkcją, innym była ona obojętna.



Play Something początkowo będzie dostępny na telewizorach, wkrótce ta funkcja zostanie uruchomiona w aplikacji mobilnej na Androida. Na razie Netflix nie ma szczegółowych informacji o tym, kiedy funkcja "Play Something" będzie dostępne na urządzeniach z iOS. Nie podaje również informacji, kiedy funkcja zostanie wprowadzona dla przeglądarek internetowych.