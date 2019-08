Neill Blomkamp nie nakręci RoboCopa

Twórca "Dystryktu 9" Neill Blomkamp nie nakręci nowego "RoboCopa". Reżyser musiał porzucić projekt z powodu innych zobowiązań. Póki co nie wskazano jego następcy.

Kadr z filmu "RoboCop" /Album Online / East News

O swoim rozstaniu z RoboCopem reżyser poinformował swoich fanów za pośrednictwem Twittera.



"Odchodzę z RoboCopa. Kręcę teraz horror/thriller, a MGM nie chce czekać/musi niedługo zaczać kręcić. Nie mogę się doczekać, że zobaczę wgo w kinie z resztą jego wielbicieli" - napisał Blomkamp w serwisie społecznościowym.

Nowy "RoboCop" byłby sequelem wyreżyserowanej przez Paula Verhoevena pierwszej części z 1987 roku, który ignorowałaby wszystkie późniejsze odsłony cyklu oraz reboot z 2014 roku.



Scenariusz został napisany zaraz po premierze filmu Verhoevena, gdy miał on jeszcze realizować kontynuację. Odpowiadają za niego Edward Neumeier i Michael Miner, którzy wcześniej pracowali przy pierwszym "RoboCopie". Wytwórnia MGM zatrudniła Justina Rhodesa ("Terminator: Mroczne przeznaczenie") do poprawienia tekstu.



Oryginał opowiadał o policjancie z Detroit, który zostaje brutalnie zamordowany na służbie. Jego ciało staje się obiektem eksperymentu, w wyniku którego jego mózg trafia do mechanicznego ciała. Jako RoboCop walczy ze zbrodnią, a przy okazji stara się uratować własne człowieczeństwo.