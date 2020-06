NBCUniversal usunął cztery odcinki serialu „Rockefeller Plaza 30”

Powodem usunięcia z oferty czterech odcinków popularnego serialu komediowego „Rockefeller Plaza 30” było to, że pojawiają się w nich postaci, których rasa została zmieniona za pomocą charakteryzacji (tzw. blackface). Firma NBCUniversal zdecydowała się na ten krok na prośbę twórców serialu - Tiny Fey i Roberta Carlocka.

Tina Fey w serialu "Rockefeller Plaza 30” /Nicole Rivelli/NBCU Photo Bank /Getty Images

Nie tylko zastosowanie "blackface", ale też rasistowskie żarty z pochodzenia Baracka Obamy sprawiły, że widzowie nie zobaczą już spornych odcinków serialu. Znikną one z platformy streamingowej należącej do NBCUniversal, nie będzie można ich również wypożyczyć, ani zobaczyć w postaci powtórek na kanałach należących do tego koncernu.



"Pracując nad tym, by poprawić sytuację związaną z rasizmem w Ameryce, uważamy, że te odcinki z aktorami mającymi na sobie zmieniającą rasę charakteryzację powinny zostać usunięte z obiegu. Teraz rozumiem, że zamiar nie jest przepustką dla białych ludzi do wykorzystania takich obrazów. Przepraszam za ból, jaki sprawiły. Nie ma potrzeby, by kochające komedię dzieciaki natykały się na nie i były rażone ich brzydotą. Dziękuję NBCUniversal za uhonorowanie mojej prośby" - napisała w oświadczeniu Tina Fey.



Usunięte odcinki to: drugi odcinek trzeciego sezonu zatytułowany "Believe in the Stars", czwarty i dziesiąty odcinek piątego sezonu ("The Live Show", "Christmas Attack Zone") oraz dziewiętnasty odcinek szóstego sezonu ("Live from Studio 6H").



W przeszłości Tina Fey nie stroniła od rasistowskich żartów. W serialu "The Unbreakable Kimmy Schmidt", którego jest autorką, obrażała też Indian i Azjatów.