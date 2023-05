Janusz Józefowicz odpowiada także za przekład i opracowanie libretta, inscenizację oraz choreografię spektaklu. Muzykę skomponował Janusz Stokłosa , kostiumy są dziełem Anny Zeman, za scenografię odpowiadają Andrzej Woron i Marek Chowaniec, a teksty piosenek stworzył poeta i satyryk - Andrzej Poniedzielski.

W rolę Małgorzaty wcielają się w dublerze Natasza Urbańska i Katarzyna Granacka, Mistrza grają Rafał Drozd w dublerze z Januszem Jakubcem, a w rolę Wolanda wcielają się Mirosław Konarowski i Andrzej Niemirski. W spektaklu występują także Mariusz Czajka, Arkadiusz Pyć, Paweł Orłowski czy Joanna Pałucka.

"Źródło, czyli powieść Bułhakowa, jest niesamowita - bogata, pojemna. Ta książka towarzyszyła mi od zawsze. To był mój kompozytorski debiut w 1976 roku. Miałem o czym myśleć. Libretto naszego musicalu dotyka wszystkich wątków i najważniejszych tematów powieści Bułhakowa" - powiedział Janusz Stokłosa.

Natasza Urbańska w musicalu "Mistrz i Małgorzata"

Próby do spektaklu trwały kilka miesięcy. Natasza Urbańska przyznała, że rola Małgorzaty to dla niej wielkie wyzwanie, ale właśnie do takich zadań zawsze dążyła. Aktorka twierdzi, że postać Małgorzaty jest niejednoznaczna i bardzo zaskakująca.

"Mistrz i Małgorzata" to wybitne dzieło Bułhakowa, pełne nieoznaczoności i symboli, złożone i ponadczasowe. Akcja powieści osadzona jest na dwóch płaszczyznach czasu i miejsca. Główny wątek opowiada historię Mistrza, autora powieści historycznej o Piłacie oraz miłości Mistrza i Małgorzaty. Drugi ważny wątek to wizyta Szatana w ówczesnej Moskwie lat 30 XX wieku. Praca nad tym wielkim dziełem zajęła Bułhakowowi prawie 12 lat! Rozpoczął pisanie "Mistrza i Małgorzaty" w 1928 roku, a zakończył w roku 1940 roku.

Po premierze Janusz Józefowicz, dyrektor Studio Bufo, przyznał, że praca nad tym musicalem była trudna i długotrwała. "Powieść Bułhakowa to świetny materiał literacki na stworzenie widowiska pełnego humoru i magii. Daje też szanse na rozmach inscenizacyjny" - twierdzi reżyser spektaklu.