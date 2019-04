Natalie Portman w specjalnym teledysku do "Vox Lux"

Sia, jedna z największych współczesnych gwiazd muzyki pop, autorka takich przebojów, jak Chandelier czy The Greatest, napisała również piosenki do "Vox Lux", które śpiewa w filmie Natalie Portman.

Natalie Portman w scenie z "Vox Lux" /materiały prasowe

Film w kinach 26 kwietnia, a już dziś można zobaczyć klip do jednej z piosenek - "Wrapped Up".

Wideo Natalie Portman - Wrapped Up ("Vox Lux" Soundtrack)

Emocjonalny i wpadający w ucho "Wrapped Up" to kluczowy utwór w filmie.

Napisany przez nastoletnią Celeste w tragicznych okolicznościach, to on wywinduje bohaterkę na szczyty sławy i będzie jej towarzyszył przez całą karierę, aż do finałowego koncertu, który po latach zagra w swoim rodzinnym mieście, w którym wszystko się zaczęło.

W klipie widzimy też Jude'a Lawa, który gra menadżera Celeste oraz Raffey Cassidy w podwójnej roli - nastoletniej Celeste oraz jej córki Albertine.

"Vox Lux" to magnetyzujący portret XXI wieku i świata współczesnej popkultury, a jednocześnie historia dorastania w blasku fleszy, opowieść o utracie niewinności i wykreowanym wizerunku, od którego nie można uciec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Vox Lux" [trailer] materiały dystrybutora

Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z niej gwiazdę muzyki pop. Od tej pory media śledziły każdy jej ruch, a jej kariera rozwijała się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest już tą samą osobą. Po skandalicznym incydencie, który o mały włos nie zrujnował jej kariery, chce wrócić na scenę. Musi ponownie zmierzyć się ze wspomnieniami sprzed lat, a w dodatku - przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.