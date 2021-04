Natalie Portman w ekranizacji bestsellera Eleny Ferrante

Należące do nagrodzonej Oscarem za rolę w "Czarnym łabędziu" Natalie Portman studio MountainA wyprodukuje dla HBO Films ekranizację powieści Eleny Ferrante "Czas porzucenia". Popularna aktorka wystąpi również w roli głównej w tej produkcji. O rozpoczęciu prac nad filmem "The Days of Abandonment" poinformował portal "Deadline".

Reklama

Natalie Portman /Frazer Harrison /Getty Images

Bohaterką filmu "The Days of Abandonment" będzie grana przez Natalie Portman kobieta o imieniu Tess (w powieści Ferrante główna bohaterka nosiła imię Olga). Kiedyś zdecydowała o porzuceniu swoich marzeń na rzecz stabilnego życia rodzinnego. Teraz jej świat wywraca się do góry nogami po tym, jak zostaje porzucona przez męża. Twórcy filmu zapowiadają, że dotrą wprost do umysłu kobiety, która znalazła się w sytuacji kryzysowej i musi stawić czoła ogólnie przyjętym standardom macierzyństwa i kobiecej tożsamości. W tej podróży Tess dotrze do granic swojej psychiki.



Reżyserką filmu "The Days of Abandonment" będzie Maggie Betts ("Nowicjat"), która napisze również scenariusz na podstawie powieści Eleny Ferrante. Autorka książki pełnić będzie rolę producent wykonawczej. Powieść "Czas porzucenia" była już wcześniej przeniesiona na ekran. W 2005 roku powstał film pod tym samym tytułem wyreżyserowany przez Roberto Faenzę.

Reklama

Przed laty Olga zamieniła literackie aspiracje na życie żony i matki - czytamy w opisie fabuły powieści Ferrante. Gdy po piętnastu latach związku dowiaduje się, że mąż porzuca ją dla znacznie młodszej dziewczyny, jej życie kompletnie się rozsypuje. Codzienne obowiązki stają się niemożliwym wysiłkiem, uroda i wygląd przestają się liczyć, a opieka nad dwojgiem dzieci zdecydowanie ją przerasta. W Oldze rośnie gniew, zazdrość i obsesja, która przemienia kobietę w kogoś, kim nigdy nie była. Pewnego dnia własne mieszkanie staje się dla niej prawdziwym więzieniem, kobiecie nie pozostaje nic innego, jak tylko zmierzyć się z tkwiącymi w niej upiorami.

Założone w ubiegłym roku przez Natalie Portman i Sophie Mass studio MountainA pracuje obecnie nad jeszcze jednym projektem. Będzie to serial "Lady in the Lake" przygotowywany dla platformy streamingowej Apple TV+. Główną rolę również zagra w nim Portman, dla której będzie to telewizyjny debiut. Partnerować jej będzie Lupita Nyong'o.