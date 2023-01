1 / 7

26 września w krakowskich Przegorzałach rozpoczęły się interdyscyplinarne warsztaty audiowizualne organizowane przez Sławomira Idziaka. Zaproszenie na jubileuszową edycję Plenerów przyjęła Natalie Portman. Aktorka podzieliła się doświadczeniami z pracy na planie "A Tale of Love and Darkness" i odebrała klucz do Cinebusa.