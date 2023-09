Nashawn Breedlove zmarł w niedzielę we śnie w New Jersey - wynika z informacji portalu TZM.com. Nie podano do publicznej wiadomości przyczyny śmierci rapera i aktora.

"Nashawn był raperem, piosenkarzem i aktorem. Był obdarzony niezaprzeczalnym talentem. Jego odejście z tego świata pozostawiło ogromną pustkę w moim życiu, coś, czego nie da się wyrazić słowami. Nie potrafię wyrazić bólu, który odczuwam. Był nie tylko moim synem, lecz także niezwykłym człowiekiem, który siłą swojego charakteru inspirował wszystkich, którzy stanęli na jego drodze" - napisała na Facebooku matka Breedlove'a.

Reklama