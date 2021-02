Naomi Watts w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej

Naomi Watts zagra główną rolę w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej "Infinite Storm" - poinformował serwis Variety.

Naomi Watts /Angela Weiss / AFP

Scenariusz filmu "Infinite Storm" oparty jest na prasowym artykule “High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue", którego bohaterką jest pielęgniarka i przewodniczka górska Pam Bales. Podczas wspinaczki na Górę Waszyngtona kobieta została zaskoczona przez śnieżycę, udało jej się jednak wyjść cało z opresji, przy okazji uratowała życie przypadkowo napotkanemu nieznajomemu.



Reklama

Autorką scenariusza jest dramaturżka Josh Rollins, która w przeszłości sama pracowała jako przewodniczka po Górze Waszyngtona.

"Pam to niezwykła i odważna kobieta, której historia jest fascynująca i pełna nadziei. Josh napisała mocną i emocjonalną opowieść o niezwykle potrzebnej w tych mrocznych czasach sile przetrwania" - przyznała polska reżyserka.

Według Andrew Karpena reprezentującego producenta obrazu Bleecker Street "Infinite Storm" będzie połączeniem "duchowej podróży z opowieścią o przetrwaniu".



Współreżyserem filmu jest stały współpracownik Szumowskiej, operator Michał Englert.

Ich ostatnie wspólne dzieło - "Śniegu już nigdy nie będzie", jest polskim kandydatem do tegorocznego Oscara.

Filmy Szumowskiej zdobyły wiele międzynarodowych wyróżnień. Artystka szczególnie fetowana jest na Berlinale, gdzie "W imię..." otrzymało nagrodę Teddy, "Body/Ciało" zgarnęło Srebrnego Niedźwiedzia a "Twarz" uhonorowano Nagrodą Jury.

Anglojęzycznym debiutem Szumowskiej był zrealizowany w 2020 roku psychologiczny horror "The Other Lamb", w którym wystąpili m.in. Raffey Cassidy i Michiel Huisman.