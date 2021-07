​Największe gwiazdy w nowym filmie Matthew Vaughna

Już w sierpniu w Europie rozpoczną się zdjęcia do szpiegowskiego filmu Matthew Vaughna ("Kick-Ass", "Kingsman: Tajne służby") zatytułowanego "Argylle". W rolach głównych wystąpią w nim Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, John Cena oraz Catherine O'Hara. Dla gwiazdy pop, Duy Lipy, będzie to aktorski debiut.

Nowa produkcja Matthew Vaughna przedefiniuje gatunek filmów szpiegowskich? / Lars Niki /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", scenariusz filmu Vaughna powstał na podstawie czekającej na premierę książki pod tym samym tytułem autorstwa Ellie Conway. "Argylle" opowie historię najwspanialszego szpiega na świecie, który zostaje wplątany w intrygę oplatającą swoimi mackami cały świat. W planach są co najmniej trzy części tej serii, która rozgrywać się będzie w Stanach Zjednoczonych, Londynie oraz wielu innych lokacjach na całym świecie.



Scenariusz filmowej adaptacji - debiutancka książka Conway ma ukazać się w 2022 roku - napisał Jason Fuchs ("Wonder Woman"). "Kiedy przeczytałem pierwszą wersję książki, poczułem, że czytam najbardziej niewiarygodną i oryginalną szpiegowską franczyzę od czasu książek o Bondzie Iana Fleminga. To przedefiniuje gatunek szpiegowski" - zachwyca się Vaughn.

"Argylle" wyprodukuje należące do Vaughna studio Marv. To czwarty film, który opuści progi tego studia od czasu rozpoczęcia pandemii COVID-19. W produkcji są już takie tytuły jak "Tetris" z Taronem Egertonem, "Silent Night" z Keirą Knightley i Lily-Rose Depp oraz komedia sensacyjna "School Fight".

"Jesteśmy szczęśliwi, że zaczynamy naszą czwartą i zdecydowanie największą filmową produkcję od czasu rozpoczęcia światowej pandemii. To pokazuje naszą chęć i ambicje do sięgania po coraz większe projekty filmowe i do rozpoczęcia kolejnej dużej franczyzy, jaką wcześniej była dla nas seria filmów 'Kingsman'" - mówi Zygi Kamasa z Marv.