Najstraszniejszy horror 2023 roku od dziś na Prime Video

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

"Mów do mnie" braci Philippou był jednym z odkryć kina grozy w 2023 roku. Film wszedł do polskich kin w sierpniu zeszłego roku. Później trafił do wypożyczalni internetowych. Teraz australijski horror pojawił się w ofercie platformy streamingowej Prime Video i jest dostępny dla jej wszystkich subskrybentów.

Zdjęcie Kadr z filmu "Mów do mnie" / materiały prasowe