Najpopularniejsze soundtracki filmowe w Polsce 2019

Czego Polacy najchętniej słuchali w 2019 roku? Jaka muzyka filmowa podbiła ich serca? Lista Spotify Wrapped 2019 wyraźnie pokazuje, co cieszyło się największą popularnością.

Czołówka listy Spotify Wrapped 2019 wyraźnie pokazuje, że w bieżącym roku Polacy najchętniej słuchali muzyki z filmów animowanych (cztery w pierwszej dziesiątce) oraz utworów z dwóch części serii o Greyu, "Nowe oblicze Greya" i "Ciemniejsza strona Greya".

Na pierwszy miejscu znalazł się soundtrack z filmu "Spider-Man: Universum". Produkcja o superbohaterze otrzymała w tym roku wiele nagród, w tym Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Soundtrack składa się zarówno z oryginalnej muzyki skomponowanej przez Daniela Pembertona, jak i utworów takich artystów, jak Post Malone, Swae Lee, Jacquees, Nicki Minaj, Anuel AA, Juice Wrld, Lil Wayne, Ty Dolla Sign, Thutmose czy Ski Mask the Slump God.

Muzyka z erotycznego dramatu "Nowe oblicze Greya" zajęła w zestawieniu pozycję drugą. Soundtrack zawiera piosenki takich wykonawców, jak Sia, Julia Michaels, Rita Ora, Liam Payne, Hailee Steinfeld czy Bishop Briggs.

Na podium znalazł się także soundtrack z pop-musicalu o XIX-wiecznym amerykańskim showmanie P.T. Barnumie. W tytułowego "Króla rozrywki" wcielił się Hugh Jackman. Utwory do filmu skomponowali laureaci Oscara i Tony, Benj Pasek i Justin Paul. Soundtrack zawiera m.in. piosenki "This Is Me" (śpiewa Keala Settle) oraz "The Greatest Show" (wykonują: Hugh Jackman, Keala Settle, Zendaya i Zac Efron).

Zastanawia, a nawet dziwi, nieobecność w pierwszej dziesiątce zestawienia soundtracka z filmu "Narodziny gwiazdy", zawierającego oscarową piosenkę w wykonaniu Lady Gagi i Bradleya Coopera.



Oto najpopularniejsze soundtracki filmowe w Polsce w 2019 roku:

1. "Spider-Man: Universum" ("Spider-Man: Into the Spider-Verse")

2. "Nowe oblicze Greya" ("Fifty Shades Freed")

3. "Król rozrywki" ("The Greatest Showman", Original Motion Picture Soundtrack)

4. "Vaiana - Skarb oceanu"

5. "Kraina lodu"

6. "Ciemniejsza strona Greya" ("Fifty Shades Darker")

7. "La La Land"

8. "Tamte dni, tamte noce" ("Call Me By Your Name", Original Motion Picture Soundtrack)

9. "The Greatest Showman: Reimagined"

10. "Król Lew: Największe przeboje" (The Lion King - Best Of)

Podsumowanie #SpotifyWrapped pokazuje, jak w 2019 roku ponad 248 milionów ludzi na całym świecie słuchało i odkrywało albumy, piosenki, artystów, playlisty i podcasty. Nadchodzący rok 2020 to również okazja, by sprawdzić najpopularniejsze pozycje ostatnich lat.

W najbliższy piątek, 6 grudnia, każdy użytkownik Spotify będzie mógł sprawdzić swoje spersonalizowane podsumowanie z informacjami o artystach, utworach, gatunkach muzycznych i podcastach, których najczęściej słuchał, a także poznać inne fakty, takie jak czas spędzony na słuchaniu muzyki i liczbę polubionych utworów.

