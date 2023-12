"1670"

Polski serial, który szturmem wdarł się na szczyt listy Netflixa w kraju. Satyryczna komedia, w której pokazano czasy sarmatów, potopu szwedzkiego i pańszczyzny. Produkcja pokazuje w krzywym zwierciadle największe wady i słabości Polaków, a to wszystko w dopracowanych kostiumach i scenerii polskiej wsi. Pierwsze 8 odcinków zadebiutowało 13 grudnia, a fani już domagają się kolejnego sezonu.

"Moje życie z Walterami"

Serial zajmuje 3. miejsce w rankingu i jest poruszającym melodramatem. Jackie jest osieroconą piętnastolatką i musi opuścić ukochany Nowy Jork i przenieść się do Kolorado. Tam będzie mieszkać z najlepszą przyjaciółką matki i jej rodziną, która jest naprawdę duża. Katherine wraz z mężem wychowuje dziesięcioro dzieci, co jest pewnym szokiem dla jedynaczki. Jackie ma swoje plany i marzenia, a w tle pojawia się wątek miłości. Czy uda się jej to wszystko pogodzić? Netflix już potwierdził przedłużenie serialu o kolejny sezon.

"The Crown"

Finałowy sezon przyciągnął przed ekrany wielu fanów historii rodziny królewskiej. Przez ostatnie lata serial był przykładem dobrej i dopracowanej produkcji. Jak jest teraz? O tym musicie przekonać się sami, ale zainteresowanie finałem było ogromne, a "The Crown" od kilku tygodni nie schodzi z listy najpopularniejszych produkcji.

"Morderczynie"

Kolejna polska produkcja na liście! "Morderczynie" to historia młodej i bardzo ambitnej policjantki, która pragnie odnaleźć zaginionego ojca. Dodatkowo, w trakcie zwykłej interwencji wplątuje się w niebezpieczną sprawę, nawiązując niebezpieczną relację z nastoletnią podejrzaną. Co będzie musiała zrobić policjantka, by móc walczyć ze złem?

"Wysokie fale"

Podczas intensywnego lata na belgijskim wybrzeżu grupa bogatych znajomych mierzy się z wyzwaniami dorastania, oczekiwaniami społeczeństwa i zagadkami miłości. Choć fabuła bywa przewidywalna, to mimo wszystko przyjemnie śledzi się kolejne rozterki bohaterów.

"Zostaw świat za sobą"

Pora na produkcje filmowe! Na tej liście nie mogło zabraknąć głośnego tytułu z gwiazdorską obsadą. "Zostaw świat za sobą" to wciągający thriller o bezradności, zagubieniu i braku zaufania. Amanda (Julia Roberts) postanawia zabrać rodzinę na spontaniczny weekendowy wypad za miasto. Sprawy jednak przybierają zły obrót, gdy w wyniku cyberataku ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach stają nieznajomi, którzy twierdzą, że dom należy do nich. Co jest prawdą? Kto jest przyjacielem?



"Pokolenie Ikea"

Na drugim miejscu listy najczęściej oglądanych znajdziemy film, który miał premierę kinową w marcu 2023. Polska produkcja opowiada o Piotrze (Bartosz Gelner) - prawniku, który ciągle goni za adrenaliną i kobietami. W końcu jednak na jego drodze pojawia się Olga (Michalina Olszańska), która nie jest taka, jak inne kobiety w jego życiu i stawia mu ultimatum.

"Głębia strachu"

Grupa naukowców usiłuje wydostać się ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi podwodnej stacji badawczej. Badacze są uwięzieni 11 kilometrów pod powierzchnią oceanu. Muszą prędko coś wymyślić i jedyną szansą na przeżycie wydaje się odnaleźć porzucony pojazd, ale dotarcie do niego jest równie niebezpieczne, co pozostanie w bazie. W rolę inżynier Nory Price wciela się Kristen Stewart.

"Święta jak zwykle"

W przedświątecznym tygodniu nie mogło zabraknąć świątecznej produkcji. "Święta jak zwykle" to komedia romantyczna, która opowiada o zderzeniu kulturowym. Aby uczcić zaręczyny, Thea (Ida Ursin-Holm) zabiera ukochanego Jashana (Kanan Gill) do domu, ale zderzenie jego indyjskich korzeni z norweskimi tradycjami jej rodziny powoduje, że święta ogarnia chaos.

"Grinch"

Listę zamkniemy świąteczną animacją o kultowym już Grinchu. Mieszkańcy Ktosiowa oczekują Bożego Narodzenia, ale marudny bohater nienawidzi na świecie tylko dwóch rzeczy: ludzi i świąt. Postara się zrobić wszystko, by tym razem święta się nie odbyły.