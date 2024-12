Najpierw „Gladiator II”, a teraz to! Ridley Scott wygadał się o aktorze

Paul Mescal zdaje się być na fali sukcesów, której nie da się zatrzymać. Po premierze "Gladiatora II", gdzie wcielił się w rolę Luciusa, aktor przygotowuje się do kolejnego wielkiego projektu. Tym razem mowa o serii filmów biograficznych Sama Mendesa o The Beatles. Plotki na temat jego roli w tym przedsięwzięciu krążą od miesięcy, ale wszystko wskazuje na to, że sekret został w końcu zdradzony przez Ridleya Scotta.

Ridley Scott ujawnia plany Paula Mescala

Podczas spotkania z Christopherem Nolanem w Los Angeles, Ridley Scott, reżyser takich hitów jak "Łowca androidów" i "Gladiator", ujawnił, że Paul Mescal jest już zaangażowany w projekt filmowy o legendarnych Beatlesach.

"Paul jest już ustawiony na robienie 'Beatlesów'" - rzucił Scott, pytany o dalsze plany współpracy z aktorem.

Wypowiedź reżysera wywołała burzę w mediach. Chociaż studio Sony Pictures oraz Sam Mendes, odpowiedzialni za produkcję, nadal milczą, słowa Scotta zdają się potwierdzać wcześniejsze spekulacje na temat angażu Mescala.

Paul Mescal jako Paul McCartney?

Spekulacje o roli Paula Mescala w serii o Beatlesach pojawiły się już latem tego roku. Mendes, zdobywca Oscara za "American Beauty", planuje czteroczęściową serię, w której każdy film ma opowiadać historię jednego z członków zespołu. Mescal miałby wcielić się w Paula McCartneya, Harris Dickinson w Johna Lennona, Barry Keoghan w Ringo Starra, a Charlie Rowe w George’a Harrisona.

Podczas wywiadu dla "Entertainment Tonight" Mescal, zapytany o swój udział w projekcie, nie potwierdził ani nie zaprzeczył. Stwierdził jedynie, że praca z Mendesem byłaby spełnieniem marzeń. Jednakże, po komentarzach Scotta, wydaje się niemal pewne, że aktor zagra w tej długo wyczekiwanej serii.

Wielka odpowiedzialność za historię Beatlesów

Planowana seria o Beatlesach to pierwsza produkcja fabularna, która uzyskała pełne prawa do wykorzystania muzyki oraz historii życia członków zespołu od Apple Corps Ltd. Mendes zapowiedział, że każdy z filmów będzie przedstawiał losy zespołu z perspektywy innego muzyka, łącząc osobiste historie w jedną spójną narrację.

"To dla mnie wielki zaszczyt opowiadać historię największego zespołu rockowego wszech czasów" - powiedział Mendes w jednym z wywiadów.

Premiera zaplanowana na 2027 rok

Fani The Beatles muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Premierę pierwszego filmu zaplanowano na 2027 rok. W międzyczasie Mescal, znany z ról w "Normal People" czy "Dobrzy nieznajomi", ma przed sobą kilka innych projektów, w tym "The History of Sound" oraz "The Dog Stars".

