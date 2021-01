Najpierw animacja, potem fabuła?

Niewykluczone, że przygotowywany przez platformę Amazon Prime animowany serial na podstawie komiksu Roberta Kirkmana "Invincible" ("Niezwyciężony") nie będzie jedyną jego ekranizacją. Stworzenie filmu fabularnego na jego podstawie zapowiedziane zostało w 2017 roku, ale wydawało się, że projekt został porzucony. Według słów Kirkmana, plany powstania takiego filmu są wciąż aktualne.

Robert Kirkman nie może narzekać na brak pracy /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images

"Mamy to szczęście, że produkcja adaptacji komiksu 'Invincible' przebiega dwutorowo. W tej chwili zajmujemy się animowanym serialem tworzonym dla platformy Amazon Prime, który niedługo będzie miał swoją premierę. Jednocześnie wciąż rozwijamy pomysł cyklu filmów tworzonych dla studia Universal, z którym związani są Seth Rogen i Evan Goldberg. Co za tym idzie, obydwa te projekty rozwijane są jednocześnie, co, jak sądzę, jest trochę dziwne. Z drugiej strony mieliśmy już jednocześnie filmy i animowany serial o Spider-Manie, więc jesteśmy w świetnym towarzystwie" - powiedział Robert Kirkman w rozmowie z "Entertainment Weekly".



Głównym bohaterem "Invincible" jest 17-letni syn superbohatera, który odziedzicza jego nadludzką siłę oraz umiejętność latania. Chcąc chronić Ziemię przed niebezpieczeństwem, odkrywa, że bycie superbohaterem wcale nie jest takie kolorowe, jak myślał. Przedsmak tej opowieści można było zobaczyć w opublikowanym przed trzema miesiącami zwiastunie, w którym znalazła się m.in. ikoniczna scena z komiksu Kirkmana. Pojawili się w nim Omni-Man i jego syn Mark. Rzucali do siebie piłkę do baseballu, która okrążała całą kulę ziemską, zanim trafiła z ojcowskiej dłoni do dłoni syna.

Głosu serialowym postaciom użyczają nagrodzony Oscarem za rolę w filmie "Whiplash" J.K. Simmons oraz znany z serialu "The Walking Dead" Steven Yeun. Seth Rogen, który ma napisać scenariusz filmowej adaptacji tego komiksu, w animacji użycza głosu postaci Allena the Aliena. Głosów innym postaciom użyczają też m.in. Sandra Oh (jako Debbie Grayson), Zazie Beetz (Amber Bennett), Mark Hamill (Art Rosebaum), Walton Goggins (Cecil Stedman), Zachary Quinto (Robot), Andrew Rannells (William Clockwell) oraz Jeffrey Donovan (Machine Head).

Premiera serialu zapowiedziana została na 26 marca tego roku. Projekty serialu i filmu nie będą ze sobą powiązane. "Pomiędzy filmem i serialem telewizyjnym pojawią się ważne różnice. Widzowie bez problemu będą mogli obejrzeć jeden z nich bez znajomości drugiego. Pracujemy nad tym, żeby obydwa projekty mogły istnieć w oderwaniu od siebie" - mówi Kirkman.