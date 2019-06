Najpiękniejsze zamki w Polsce. W których filmach i serialach "zagrały"?

Najpiękniejsze i najbardziej tajemnicze polskie zamki stanowiły scenerię wielu filmów i seriali. Jakie zamki można podziwiać w polskich i zagranicznych produkcjach? Sprawdźcie!

Zamek w Ogrodzieńcu stanowił tło dla filmu Andrzeja Wajdy "Zemsta" East News

Zamek w Ogrodzieńcu

Gród zamkowy powstał w XII wieku, a nazywany wtedy był "Wilczą Szczęką", ze względu na świetne walory obronne. Dopiero Kazimierz Wielki zlecił w tym miejscu budowę potężnego zamku, z którego roztacza się wspaniały widok na całą Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Na zamku w Ogrodzieńcu w każdy wakacyjny piątek organizowany jest "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabiera uczestników w podróż po zamkowych murach, zdradzając najciekawsze legendy. Jedna z opowieści mówi o ogromnym czarnym psie na długim łańcuchu. Zwierzę ma być widywane wokół ruin zamku już od czasów pierwszej wojny światowej. Podobno widmo psa to nic innego, jak dusza kasztelana krakowskiego i jednocześnie jednego z dawnych właścicieli zamku, Stanisława Warszyckiego, który miał zostać porwany przez diabły do piekła.

"The Witcher", czyli realizowana przez Netflix ekranizacja "Wiedźmina", to nowy serial częściowo nakręcony na Zamku w Ogrodzieńcu. Zdjęcia do produkcji realizowano tam przez trzy dni w kwietniu 2019 roku. Pierwszy sezon serialu będziemy mogli obejrzeć już pod koniec 2019 roku.

Nie można nie wspomnieć o filmach "Janosik" w reżyserii Jerzego Passendorfera i "Zemsta" Andrzeja Wajdy. Aktorzy tego drugiego filmu pracowali na planie w Ogrodzieńcu w lutym 2002 roku. Pomimo zimowej pory, do charakteryzacji scenerii został użyty sztuczny śnieg, z papieru. Dodatkowo na potrzeby filmu, w zamku dobudowano, między innymi, okna, wieże, drzwi, a także mur, który jest centrum konfliktu między Cześnikiem i Rejentem. Wajda poznał zamek w Ogrodzieńcu dzięki Tadeuszowi Kosarewiczowi. Po sprawdzeniu okolicy przez cały zespół uznano, że to idealne miejsce na nakręcenie scen zimą.