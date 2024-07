Najnowszy film zdobywcy Oscara otworzy prestiżowy festiwal

"Blitz" opowiada historię dziewięcioletniego George'a (Elliott Heffernan), którego matka (Saoirse Ronan) wysyła z Londynu na wieś, by tam bezpiecznie przeczekał bombardowania miasta przez nazistowskie lotnictwo. Chłopiec nie chce jednak rozstawać się z mamą i dziadkiem (Paul Weller). Postanawia do nich wrócić. Szybko gubi się jednak w ogromnym mieście. On i jego matka starają się odnaleźć.

"To film o mieszkańcach Londynu. Podziwia ich ducha w czasie bitwy o Anglię, a jednocześnie ukazuje prawdziwą reprezentację żyjących tam ludzi. Przede wszystkim jednak to historia rodziny z klasy pracującej, która próbuje się pojednać w czasie wojny" - mówił McQueen.



"Blitz": Kiedy premiera?

Premiera odbędzie się 9 października podczas otwarcia Festiwalu Filmowego w Londynie. McQueen inaugurował wydarzenie po raz pierwszy w 2018 roku, gdy pokazał tam swoje "Wdowy". "Blitz" wjedzie następnie do wybranych kin, a 22 listopada ukaże się na platformie streamingowej Apple TV +.

McQueen jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmu. W pozostałych rolach wystąpili Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford i Alex Jennings.