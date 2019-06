Najnowszy film Romana Polańskiego w grudniu w kinach

"Oficer i szpieg" to epicki thriller szpiegowski będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Najnowszy film Romana Polańskiego, legendarnego reżysera i twórcy takich klasyków kina jak "Chinatown", "Pianista", "Dziecko Rosemary" i "Nóż w wodzie", to jednocześnie najdroższa francuska produkcja tego roku, której budżet wynosi ponad 25 milionów euro.

Roman Polański /Neilson Barnard /Getty Images

W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem Jean Dujardin ("Artysta", "Wilk z Wall Street") oraz Louis Garrel ("Marzyciele"). W obsadzie znalazła się plejada francuskich gwiazd: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric i Melvil Poupaud.

Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa (Louis Garrel), francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu - Georges Picquart (Jean Dujardin) - wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii.

Za kamerą stanął wybitny polski operator, Paweł Edelman ("Pianista", "Katyń"). Scenografię do filmu stworzył stały współpracownik Polańskiego, Jean Rabasse, który zasłynął ze swoich odważnych i wizjonerskich projektów przy dziełach Bernardo Bertolucciego ("Marzyciele"), Jean Pierre Jeuneta ("Miasto zaginionych dzieci"), a także Gaspara Noé ("Climax"). Autorem ścieżki dźwiękowej jest Alexandre Desplat, obecnie jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej na świecie, zdobywca dwóch Oscarów za muzykę do "Grand Budapest Hotel" i "Kształtu wody".

"Już od dawna chciałem nakręcić film o aferze Dreyfusa, traktując go nie jako dramat kostiumowy, lecz jako historię szpiegowską. W ten sposób można pokazać jej podobieństwo do tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie: prześladowania mniejszości, absurd środków bezpieczeństwa, tajne trybunały wojskowe, wymykające się spod kontroli agencje wywiadowcze, ukrywanie faktów przez rządy i wściekłą prasę" - mówił o swoim filmie Roman Polański.

Premiera filmu we Francji jest przewidziana na 13 listopada. W polskich kinach "Oficer i szpieg" pojawi się 27 grudnia.

Dystrybutorem filmu w Polsce jest firma Gutek Film.