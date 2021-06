"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": Polski mistrz ucieczek

Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali... Już 17 września na ekrany kin wejdzie "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" - komedia akcji inspirowana życiem Zdzisława Najmrodzkiego - legendarnego "króla ucieczek", który wymknął się organom ścigania aż 29 razy.

Tak prezentuje się plakat filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" /materiały prasowe

Reklama

"Najmro jest brylantem, który błyszczy w szarych czasach. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. To typ człowieka, który nie zastanawia się, czy coś jest wykonalne. Po prostu to robi. Jest w nim energia, która inspiruje ludzi do działania" - tak o swojej postaci mówi Dawid Ogrodnik, który wcielił się w tytułowego "celebrytę półświatka".



Reklama

"Zdzisław Najmrodzki w pewnym sensie był superbohaterem PRL. Tworząc tę postać, wykorzystaliśmy kilka najważniejszych faktów z jego życia, ale 'Najmro. Kocha, kradnie, szanuje' to rozrywkowa fantazja i fikcja, a nie film biograficzny" - wyjaśnia Mateusz Rakowicz, reżyser i współautor scenariusza.

To przede wszystkim opowieść o miłości. Główny bohater żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy. Ma wszystko, o czym ludzie w PRL mogli co najwyżej marzyć. Jednak postanawia to wszystko poświęcić, gdy poznaje Teresę. "Miłość Najmro i Tereski przypomina kino akcji, za którym chce się podążać. Można powiedzieć, że to niebanalne love story. To rodząca się relacja, której chce się towarzyszyć i być jej świadkiem" - dodaje Ogrodnik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" [trailer 2] materiały prasowe

Obok Ogrodnika ("Ostatnia rodzina", "Chce się żyć"), na ekranie zobaczymy Roberta Więckiewicza ("Kler"), Jakuba Gierszała ("Najlepszy"), Rafała Zawieruchę ("Pewnego razu w Hollywood"), Olgę Bołądź ("Kobiety mafii"), Maszę Wągrocką (serial "Król") i Sandrę Drzymalską (serial "Sexify"). Muzykę stworzył Andrzej Smolik, a film wyreżyserował Mateusz Rakowicz.



Producentem "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" jest TFP, a koproducentami Grupa Cyfrowy Polsat oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do kin wprowadzi go Dystrybucja Mówi Serwis.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" 1 / 11 "Najmro" to komedia akcji o królu złodziei i ucieczek. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, który ośmieszał władze, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni - podziwiali. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Robert Pałka udostępnij

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska.



W filmie Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy, ale poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić. Tylko czy będzie potrafił?