"Czyj to dom?" (2020)

Film grozy, opowiadający o parze młodych uchodźców z Południowego Sudanu. Ich życie nie było łatwe, dlatego postanowili poszukać szczęścia w odległej Anglii. Niestety wojna, przed którą uciekli, będzie deptać im po piętach nawet wiele kilometrów od domu i przybierze jedną z najbardziej przerażających postaci. Czy rodzina poradzi sobie z niechcianym towarzyszem?

"Tajemnica Los Angeles" (1997)

Gwiazdorska obsada, trzymającego w napięciu thrillera. Kevin Spacey , Russell Crowe , Guy Pearce , Kim Basinger i inni podejmą się rozwiązania zagadki wielokrotnego zabójstwa w pewnym barze. W trakcie tego śledztwa trzech funkcjonariuszy policji będzie odkrywało mroczne tajemnice Los Angeles.

"40-letnia raperka" (2020)

Wciągający komediodramat o kobiecie, która musi zrewidować swoje marzenia i plany. Radha (Radha Blank) zbliża się do 40. urodzin i dociera do niej, że raczej już nie czeka jej wielki sukces na deskach teatru, szczególnie że ostatnią szansę zaprzepaściła. Postanawia spróbować czegoś całkowicie nowego - rapu. Jak się okazuje, był to strzał w dziesiątkę. Świetnie zarysowana, osobista historia o poszukiwaniu siebie.

"W cieniu śmierci" (2016)

Film w bardzo umiejętny sposób miesza gatunki, by zaoferować widzowi wielowymiarowe przeżycie. Groza nie wynika tylko ze strasznych scen, ale również z socjologicznego kontekstu. Główną bohaterką jest młoda kobieta, będąca matką i studentką, która w wyniku porewolucyjnych zmian zostaje wydalona z uczelni. Pomimo trwającej wojny stara się wraz z córką prowadzić normalne życie. Szukając spokoju, przeprowadza się do tajemniczego domu, który okazuje się nawiedzony.

"Ma Rainey: Matka bluesa" (2020)

Produkcja osadzona jest w Chicago, w latach 20. ubiegłego wieku. Pewnego upalnego popołudnia w studiu nagraniowym grupa muzyków oczekuje na Ma Rainey — genialną artystkę i legendarną "Matkę Bluesa" ( Viola Davis ). Spóźniona na sesję nieustraszona Ma wdaje się ze swoim białym menadżerem i producentem w spór dotyczący kontroli nad jej własną muzyką. Film "Ma Rainey: Matka bluesa" to adaptacja sztuki Augusta Wilsona, będąca historią ku pamięci artystów, którzy nie zgodzili się na to, by o ich wartości decydowały uprzedzenia i stereotypy.

"Nazywam się Dolemite" (2019)

Film skupia się na postaci niedocenianego komika Rudy’ego Ray Moore’a, który wpadł na genialny pomysł stworzenia własnego alter ego - Dolemite'a. Myśl ta okazała się być strzałem w dziesiątkę i trafia na usta wszystkich. Jednak jego ambicje sięgają dalej niż krótkie występy. Namawia pewnego reżysera, by nakręcił film, którym główną rolę zagrałby Dolemite. W tytułowego bohatera wcielił się nominowany do Oscara Eddie Murphy .

"Mudbound" (2017)

Południowa część Stanów Zjednoczonych niedługo po II Wojnie Światowej. Dwie rodziny z całkiem różnych warstw społecznych muszą zmierzyć się z powojenną rzeczywistością. Czy uda im się przezwyciężyć nie tylko pokoleniową traumę, ale również uprzedzenia i czy przyjaźń może znaczyć więcej, niż jakiekolwiek poglądy?

"Szczęki" (1975)

W 1975 roku reżyser Steven Spielberg przeniósł na ekran bestsellerową powieść Petera Benchleya. Trzej mężczyźni muszą unicestwić trzytonową niosącą śmierć i terroryzującą nadmorski kurort bestię. "Szczęki" stały się jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii kinematografii.

"Zgubiłam swoje ciało" (2019)

Nietypowa animacja opowiadająca o... dłoni, która uciekła z laboratorium. Jej celem jest odnalezienie reszty ciała. Kończyna przemierza Paryż i zmaga się z wieloma problemami. Z retrospekcji dowiadujemy się, kim jest właściciel dłoni — to młody chłopak, który jako dziecko przeniósł się z Afryki Północnej do krewnych we Francji. Z każdym kolejnym wspomnieniem zaczynamy się domyślać, jak doszło do tragicznej sytuacji, w której dłoń musi szukać właściciela.

"Roma" (2018)

Film opowiada historię przeplatających się życiorysów dwóch kobiet, których wiele dzieli, ale również dużo łączy. Cleo pracuje dla niedużej rodziny, która zamieszkuje dzielnicę Meksyku, zwaną Romą. Pani domu, Sofia, musi radzić sobie z samotnością spowodowaną przez przedłużającą się nieobecność męża. Cleo stoi przed trudnym wyzwaniem, ponieważ okazuje się, że jest w nieplanowanej ciąży. W tych trudnych czasach kobiety odnajdują wsparcie w sobie nawzajem. Film zdobył trzy Oscary.